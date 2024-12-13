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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/12/2024

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 21:07

A segunda-feira trará diferentes energias para os nativos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A segunda-feira trará diferentes energias para os nativos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Nesta segunda-feira, o movimento dos astros trará energias variadas, podendo impactar os signos de formas distintas, trazendo tanto desafios quanto oportunidades. A influência planetária poderá intensificar emoções e favorecer reflexões. Por isso, confira as previsões do horóscopo do dia 09/12/2024 e descubra os que os astros reservam para o seu signo hoje.
Os nativos de Áries buscarão novos movimentos e cuidarão mais das próprias emoções (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os nativos de Áries buscarão novos movimentos e cuidarão mais das próprias emoções Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Áries

Você iniciará novos movimentos em sua vida, cuidando da autoestima e do bem-estar. No entanto, ainda tenderá a se confundir e ficar bastante suscetível a influências externas, o que poderá levar a mal-entendidos. Será importante cuidar melhor de suas emoções e energia; Tenha atenção também com os excessos de fantasia. 
Os taurinos deverão cuidar mais das energias e se dedicar às práticas espirituais (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os taurinos deverão cuidar mais das energias e se dedicar às práticas espirituais Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Touro

O dia tenderá a ser um pouco confuso. Poderá sentir que tudo está mais lento. Isso porque estará bastante suscetível às influências ex ternas e com a sensibilidade à flor da pele. Para obter mais clareza e disposição, além de evitar mal-entendidos, você deverá cuidar da sua energia e se dedicar às práticas espirituais. 
Os nativos de Gêmeos se envolverão bastante com questões sociais (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos se envolverão bastante com questões sociais Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Gêmeos

Você se envolverá mais com a vida social e tenderá a se comover com o sofrimento e as necessidades dos outros. Será um dia propício para ajudar quem realmente precisa. O desejo de se conectar mais com seus ideais poderá se fazer presente. Portanto, deverá aproveitar para nutrir esses aspectos. 
Os cancerianos deverão cuidar mais da energia e manter o foco (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os cancerianos deverão cuidar mais da energia e manter o foco Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Câncer

Hoje, você estará muito sensível, tanto emocional quanto energeticamente. Apesar de todo o seu envolvimento e dedicação no trabalho , será possível que cometa enganos e enfrente diversos tipos de desentendimentos. Você precisará se atentar mais e cuidar de sua energia para manter o foco e evitar que os mal-entendidos te prejudiquem. 
A tendência será de uma segunda-feira cheia de otimismo para os nativos de Leão (Imagem: Katyau | Shutterstock)
A tendência será de uma segunda-feira cheia de otimismo para os nativos de Leão Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Leão

A segunda-feira tenderá a ser cheia de otimismo e esperança, após alguns dias desafiadores. Será a hora ideal para nutrir sua alma com informações e movimentos que tragam crescimento interior. No entanto, toda essa energia também poderá te levar a cometer excessos e fantasiar demais a realidade, deixando-se levar por ilusões. Portanto, atente-se a isso. 
Os virginianos deverão encarar as próprias sombras nesta segunda-feira (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os virginianos deverão encarar as próprias sombras nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Virgem

O dia poderá ser mais tenso e confuso, pois você entrará em contato com seus medos mais profundos. Será importante acolher esses sentimentos. Contudo, a tendência será que crie mecanismos de fuga para evitar desconfortos. Encarar suas sombras e cuidar de sua energia será essencial para se equilibrar e obter mais clareza. 
Os nativos de Libra se envolverão bastante com as questões afetivas (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os nativos de Libra se envolverão bastante com as questões afetivas Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Libra

Você se envolverá mais com situações da vida afetiva e tenderá a estar bastante suscetível aos comportamentos do outro. Haverá maior instabilidade de humor e possibilidade de fantasiar demais o relacionamento. Será necessário cuidar da sua energia e encontrar formas de estabelecer limites na relação para evitar ilusões.
O dia dos escorpianos será voltado para a interação com os afazeres da rotina (Imagem: Katyau | Shutterstock)
O dia dos escorpianos será voltado para a interação com os afazeres da rotina Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Escorpião

Você se envolverá mais com os afazeres da rotina etenderá a buscar formas de se nutrirpelas atividades cotidianas. Você poderá se sentir mais inspirada(o) para trazer harmonia e beleza ao ambiente de trabalho . Contudo, será possível que se confunda com mais facilidade e enfrente mal-entendidos. Atente-se a issoe cuide das suas emoções e energias.
Os nativos de Sagitário desejarão se conectar com aquilo que traz alegria (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário desejarão se conectar com aquilo que traz alegria Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Sagitário

O dia tenderá a ser bastante intenso. Você sentirá tudo de maneira emocionante. O desejo de se divertir e conectar-se com o que lhe traz alegria estará bem presente. Será uma ótima oportunidade para nutrir o amor-próprio. Na vida afetiva, poderá se apaixonar mais facilmente, no entanto, tome cuidado com a intensidade.
Os capricornianos buscarão conhecer novas pessoas e sair da rotina (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os capricornianos buscarão conhecer novas pessoas e sair da rotina Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Capricórnio

Você buscará mais movimento, conhecerá novas pessoas e lugares, além de participar de conversas sobre assuntos diferentes dos habituais. Apesar de ser um bom dia para isso, você estará mais suscetível a enganos . Por isso, deverá ter cuidado com os lugares que frequenta e com as informações que recebe.
Os nativos de Aquário se envolverão bastante com as questões materiais (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os nativos de Aquário se envolverão bastante com as questões materiais Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Aquário

Nesta segunda-feira, você tenderá a ter mais habilidade para buscar segurança financeira. Contudo, será possível que enfrente mal-entendidos e perca dinheiro sem saber como isso aconteceu. Procure ser mais racional, evitando se deixar levar por emoções que possam gerar gastos desnecessários. 
Os piscianos deverão se dedicar às práticas espirituais e cuidar das energias (Imagem: Katyau | Shutterstock)
Os piscianos deverão se dedicar às práticas espirituais e cuidar das energias Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

Peixes

A tendência será que sua sensibilidade continue elevada. Será um bom dia para dedicar-se às artes e práticas espirituais . Para as questões práticas da vida, o dia tenderá a ser desafiador e sujeito a mal-entendidos. Você precisará atentar-se a isso, bem como cuidar de suas energias e emoções para alcançar mais clareza.  

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