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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Março de 2025 às 01:09

Neste domingo, os astros trarão oportunidades, desafios, introspecção e otimismo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Neste domingo, os astros trarão oportunidades, desafios, introspecção e otimismo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Neste domingo, os astros trarão energias intensas, afetando cada signo de maneira única. Alguns nativos se sentirão introspectivos, enquanto outros terão mais ânimo e otimismo. Além disso, haverá desafios e oportunidades. Para entender como os movimentos no céu irão interferir no seu dia, confira as previsões do horóscopo! 

Áries

O domingo dos nativos de Áries será voltado para as demandas do lar (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
O domingo dos nativos de Áries será voltado para as demandas do lar Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você dará mais atenção às demandas do lar. O dia tenderá a ser movimentado e marcado por conflitos, pois os ânimos estarão exaltados. Para manter a harmonia no ambiente familiar, controle os impulsos e evite discussões, respeitando o espaço e a individualidade de cada um.

Touro

Os nativos de Touro irão desacelerar e buscar o conforto familiar (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Touro irão desacelerar e buscar o conforto familiar Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Após dias movimentados, neste domingo você buscará desacelerar e assimilar tudo o que viveu. Além disso, sentirá a necessidade de estar perto da família e encontrar conforto nesse convívio. No entanto, os ânimos poderão se exaltar, gerando conflitos.  

Gêmeos

O domingo dos nativos de Gêmeos será bem agitado no campo social (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
O domingo dos nativos de Gêmeos será bem agitado no campo social Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Neste domingo, o nativo de Gêmeos buscará sair da rotina, conhecer novos lugares e pessoas, bem como diversificar os interesses, aumentado a rede de contatos. Contudo, será necessário atentar-se ao excesso de compromissos, pois eles poderão causar agitação e ansiedade. Por isso, procure direcionar bem a sua energia.  

Câncer

Os nativos de Câncer se dedicarão aos cuidados financeiros (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Câncer se dedicarão aos cuidados financeiros Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Hoje, você se envolverá mais nos cuidados financeiros, refletindo sobre como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais. A tendência será que tenha mais ânimo para encontrar conforto e estabilidade nesse setor. Porém, tome cuidado para não se deixar levar pelos impulsos, gastando mais do que pode. 

Leão

A tendência será que os nativos de Leão tenham mais animação para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A tendência será que os nativos de Leão tenham mais animação para dar andamento aos projetos pessoais Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Após alguns dias introspectivos, você tenderá a ter mais animação e confiança para iniciar novos ciclos e dar andamento aos projetos pessoais. Também será a hora de cuidar da autoestima e do bem-estar, além de reconhecer seus potenciais. No entanto, tenha cautela com a propensão a agir por impulso. 

Virgem

A solidariedade e o desejo de se conectar com os propósitos se farão presentes na vida dos nativos de Virgem (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A solidariedade e o desejo de se conectar com os propósitos se farão presentes na vida dos nativos de Virgem Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
A tendência será que o espírito de solidariedade se faça mais presente em sua vida, assim como o desejo de se conectar com os seus propósitos. Você tenderá a se afetar mais pela dor do outro e se deparar com situações que aflorarão medos e feridas internas. Para se equilibrar, acolha as emoções.

Libra

Hoje, os nativos de Libra darão atenção ao setor profissional (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Hoje, os nativos de Libra darão atenção ao setor profissional Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Neste domingo, você estará mais envolvido(a) com as atividades profissionais e sentirá bastante ânimo para batalhar pelo sucesso. Além disso, será uma boa oportunidade para trabalhar em equipe e reconhecer a importância de cada um no grupo. No entanto, fique atento(a) às possíveis disputas por poder. 

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão colher os frutos dos esforços no setor profissional (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião poderão colher os frutos dos esforços no setor profissional Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Hoje, você dedicará mais atenção ao campo profissional e aos desejos para o futuro. Além disso, tenderá a sentir mais animação e confiança. Será a hora de colher os frutos dos seus esforços. Contudo, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças. Atente-se a isso.  

Sagitário

Os nativos de Sagitário se sentirão mais animados e otimistas (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário se sentirão mais animados e otimistas Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Após alguns dias desafiadores, em que esteve em contato com as suas sombras, hoje tenderá a se sentir mais otimista e animada(o). Apesar disso, ainda irá se deparar com situações que aflorarão medos e dores. Para se libertar dos padrões nocivos, procure se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão acolher o lado obscuro da alma e perceber os padrões nocivos que nutrem (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio deverão acolher o lado obscuro da alma e perceber os padrões nocivos que nutrem Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
O dia tenderá a ser um tanto desafiador. Afinal, entrará em contato com medos e dores , gerando bastante desconforto. Será a hora de acolher o lado obscuro da alma e perceber os padrões nocivos que têm nutrido. Somente assim conseguirá ressignificar o que viveu e abandonar o que não serve mais. 

Aquário

A atenção dos nativos de Aquário estará voltada para o setor fetivo (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
A atenção dos nativos de Aquário estará voltada para o setor fetivo Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Você dedicará atenção ao campo afetivo e será mais afetado pelo outro. Além disso, suas emoções poderão prejudicar a relação. Ao mesmo tempo em que buscará mais harmonia no amor, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical. 

Peixes

Os nativos de Peixes se dedicarão aos afazeres da rotina (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)
Os nativos de Peixes se dedicarão aos afazeres da rotina Crédito: Imagem: Aratehortua | Shutterstock
Neste domingo, o nativo de Peixes dedicará mais atenção à rotina, organizando tudo de maneira que se sinta nutrido pelos afazeres . Todavia, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconforto e afetando a saúde e a produtividade.  

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