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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Março de 2025 às 01:30

Nesta quinta-feira, o desejo de progresso estará em alta, favorecendo o crescimento profissional, os relacionamentos e os objetivos pessoais (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Nesta quinta-feira, o desejo de progresso estará em alta, favorecendo o crescimento profissional, os relacionamentos e os objetivos pessoais Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
A quinta-feira será um convitepara os signos expandiremseus horizontes e se abrirempara novas experiências.O desejo de progresso estará emalta, favorecendo o crescimentoprofissional, os relacionamentos e osobjetivos pessoais. Apesar das boaspossibilidades, cada nativo deveráagir com prudência e não se deixarlevar por impulsos. A seguir, veja asprevisões detalhadas do horóscopoe direcione suas escolhas com maisclareza!

Áries

Os nativos de Áries terão chances de expandir conhecimentos e conhecer novas pessoas (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão chances de expandir conhecimentos e conhecer novas pessoas Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você buscará movimento na vidasocial e qualquer atividade forada rotina chamará sua atenção.O desejo de expandir seusconhecimentos estará em alta. Seráum bom dia para conhecer novaspessoas e lugares. Contudo, cuidadocom os excessos, que poderãoprejudicá-lo(a) e gerar ansiedade.

Touro

Os nativos de Touro perceberão boas oportunidades para aprimorar a estabilidade material (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Touro perceberão boas oportunidades para aprimorar a estabilidade material Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você cuidará da vida financeira e de como lida com o dinheiro. Será um dia em que o desejo de ter mais segurança e conforto estará em alta. Possivelmente, surgirão boas oportunidades para aumentar a renda. No entanto, você também tenderá a gastar por impulso e em excesso. Atente-se.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão entusiasmo para avançar com projetos e cuidar do bem-estar (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos sentirão entusiasmo para avançar com projetos e cuidar do bem-estar Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você se sentirá otimista em relaçãoà vida e será um bom dia para darandamento aos projetos pessoais ecuidar de si. Possivelmente surgirãoboas oportunidades em seu caminho.Contudo, esteja atento(a) aosmovimentos do ego e aos exageros,que poderão levá-lo(a) a cometerexcessos e se comprometer commais do que consegue cumprir.

Câncer

Os nativos de Câncer encontrarão equilíbrio ao priorizar o bem-estar e a tranquilidade (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Câncer encontrarão equilíbrio ao priorizar o bem-estar e a tranquilidade Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você estará suscetível a se afetarpelo burburinho externo. Portanto,busque cuidar da própria energia,desacelerar e se dedicar ao bem-estar espiritual para ter clareza.No entanto, será possível que asresponsabilidades e as demandasdo trabalho o(a) chamem para maismovimento. Procure encontrar oequilíbrio e respeitar seus limites.

Leão

Os nativos de Leão fortalecerão laços de amizade e se conectarão com pessoas inspiradoras (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Leão fortalecerão laços de amizade e se conectarão com pessoas inspiradoras Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você estarámais envolvido com os assuntosdos amigos e dos grupos dos quaisfaz parte. Procure fortalecer asamizades e cultivar o espírito desolidariedade, cercando-se depessoas cujos ideais estejam emsintonia com os seus. O dia serápropício para refletir sobre seuspropósitos e se engajar em açõessociais.

Virgem

Os nativos de Virgem terão interações produtivas no trabalho e visualizarão caminhos promissores (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Virgem terão interações produtivas no trabalho e visualizarão caminhos promissores Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) com questões relacionadas ao trabalho, à carreira e ao futuro que deseja construir. Poderá se aproximar de pessoas influentes, capazes de abrir novas portas, e surgirão boas oportunidades. No entanto, tenha cautela com o excesso de otimismo e expectativas, pois poderão levá-lo(a) a exageros.

Libra

Os nativos de Libra terão disposição para explorar novas experiências e expandir horizontes (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Libra terão disposição para explorar novas experiências e expandir horizontes Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você terá disposição para ir em busca dos seus sonhos, sair da rotina e se aventurar em novas oportunidades. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos e responsabilidades que poderão atrasar seus planos. Não se deixe levar pelo pessimismo e aproveite o dia para organizar os próximos passos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião desenvolverão autoconhecimento e poderão acolher emoções com maturidade (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião desenvolverão autoconhecimento e poderão acolher emoções com maturidade Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você entrará em contato com olado obscuro da sua alma e seránecessário acolher as emoções econtrolar os impulsos, que poderãolevá-lo(a) a agir de maneiraradical. Procure observar seuspadrões nocivos com consciênciae maturidade, se dedicando aoautoconhecimento e sem se deixarlevar pelo vitimismo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário se dedicarão a vínculos afetivos e aproveitarão conexões significativas (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário se dedicarão a vínculos afetivos e aproveitarão conexões significativas Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você dedicará mais atenção aos seus relacionamentos e será possívelque viva momentos alegres com apessoa amada. Ao mesmo tempo,poderá se deparar com cobranças eempecilhos capazes de atrapalharos planos e esfriar a relação. Logo,procure gerenciar suas expectativaspara evitar se frustrar.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio poderão organizar melhor a rotina e se sentir mais satisfeitos com suas atividades (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio poderão organizar melhor a rotina e se sentir mais satisfeitos com suas atividades Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você estarámais envolvido(a) com sua rotina eem busca de organizá-la de formaque se sinta nutrido(a) por seusafazeres e que eles sejam uma fontede satisfação e alegria. No entanto,será possível que se depare comresponsabilidades e cobrançasem excesso que poderão gerardesânimo, afetando a saúde e aprodutividade.

Aquário

Os nativos de Aquário fortalecerão a autoestima e encontrarão satisfação em atividades pessoais (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Aquário fortalecerão a autoestima e encontrarão satisfação em atividades pessoais Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Você buscará atividades que tragamprazer e nutram o amor-próprioe a autoestima. No entanto, seránecessário estar atento(a) aosmovimentos do ego, que poderãolevá-lo(a) a agir com arrogância.Irá, ainda, se deparar com situaçõesque gerarão bloqueios em seusplanos e o(a) chamarão para maioresresponsabilidades.

Peixes

Os nativos de Peixes valorizarão os laços familiares e fortalecerão conexões importantes (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)
Os nativos de Peixes valorizarão os laços familiares e fortalecerão conexões importantes Crédito: Imagem: xenia_ok | Shutterstock
Seu foco estará nos assuntos dolar. Será dia de nutrir as relações familiares e se conectar mais comsuas memórias. Apesar disso, ascobranças e as responsabilidadesno ambiente familiar poderãosobrecarregá-lo(a) e despertardesânimo. Atente-se a esse ponto.

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