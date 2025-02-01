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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/02/2025 

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco  
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 01:31

Os astros indicarão novos caminhos e ajustes necessários para cada nativo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)
Os astros indicarão novos caminhos e ajustes necessários para cada nativo Crédito: Imagem: mountain beetle | Shutterstock
As energias deste sábado poderão mexer com as emoções, trazendo momentos de introspecção para alguns e maior desejo de interação para outros. Quem conseguir equilibrar os sentimentos e manter a mente focada no que realmente importa terá mais facilidade para lidar com os desafios. Confira a previsão do horóscopo do dia e veja como os astros vão influenciar o seu signo!

Áries

Os nativos de Áries encontrarão espaço para introspecção e reflexão, buscando equilíbrio para lidar com emoções e relações pessoais (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Áries encontrarão espaço para introspecção e reflexão, buscando equilíbrio para lidar com emoções e relações pessoais Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você estará mais introspectivo(a) e será possível que se sinta desanimado(a) e confuso(a), além de criar muitas fantasias nas relações . Evite criar muitas fantasias nas relações para não se frustrar. Além disso, procure acolher suas emoções, se dedique às práticas espirituais e cuide da energia para ter discernimento. 

Touro

Os nativos de Touro deverão encontrar formas de cuidar da própria energia e evitar mal-entendidos nas relações (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Touro deverão encontrar formas de cuidar da própria energia e evitar mal-entendidos nas relações Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Portanto, busque se recolher e cuidar melhor das emoções e da energia. Será possível que aconteçam mal-entendidos nos relacionamentos que poderão gerar frustração. Dedique-se às práticas espirituais para ter clareza. 

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos terão um dia propício para fortalecer amizades e se conectar com grupos que trazem segurança e acolhimento (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos terão um dia propício para fortalecer amizades e se conectar com grupos que trazem segurança e acolhimento Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você estará envolvido(a) com as relações sociais, especialmente com os amigos. Será possível que precisem mais do seu apoio, ao mesmo tempo em que poderá contar com o apoio deles, fortalecendo sua rede de afeto . No entanto, poderão surgir mal-entendidos e confusões nessa área também. 

Câncer

Os nativos de Câncer encontrarão oportunidades de estruturar melhor a vida profissional, organizando planos e alinhando expectativas (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Câncer encontrarão oportunidades de estruturar melhor a vida profissional, organizando planos e alinhando expectativas Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Neste sábado, você estará mais envolvido(a) com o campo profissional e dedicará atenção ao que deseja se tornar no futuro. Será possível que se aproxime de pessoas que possam abrir portas para você, mas também poderá se enganar com algumas parcerias. O excesso de cobrança e de responsabilidades o(a) deixará desanimado(a).

Leão

Os nativos de Leão poderão sentir mais energia e disposição para buscar novas experiências e sair da rotina (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Leão poderão sentir mais energia e disposição para buscar novas experiências e sair da rotina Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Após alguns dias mais desafiadores, neste sábado você se sentirá confiante e animado(a) para sair da rotina e ir em busca do que traz crescimento e o(a) conecta com os seus sonhos. No entanto, será possível que se depare com empecilhos que atrapalharão seus planos. Na vida afetiva , evite muitas expectativas para não se frustrar. 

Virgem

Os nativos de Virgem encontrarão espaço para refletir sobre sentimentos e acolher as próprias necessidades emocionais (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Virgem encontrarão espaço para refletir sobre sentimentos e acolher as próprias necessidades emocionais Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você poderá entrar em contato com emoções dolorosas. Por isso, procure acolher suas sombras, mesmo que isso o(a) deixe desconfortável. Será possível que se sinta desanimado(a) e precise abraçar medos para evitar se deixar levar pelo pessimismo. Cuide, também, melhor da sua energia. 

Libra

Os nativos de Libra encontrarão formas de equilibrar as emoções e buscar mais harmonia na vida afetiva (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Libra encontrarão formas de equilibrar as emoções e buscar mais harmonia na vida afetiva Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Seu foco estará nos relacionamentos e você será mais afetado(a) pelo outro, da mesma maneira que o seu comportamento poderá interferir na relação. Será um dia sujeito a mal-entendidos e aumento de críticas. Para evitar confusão, busque acolher as emoções e cuidar da sua energia. 

Escorpião

Os nativos de Escorpião encontrarão espaço para explorar os próprios interesses e viver experiências intensas (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião encontrarão espaço para explorar os próprios interesses e viver experiências intensas Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você buscará se conectar com a sua essência e com o que traz o senso de individualidade, almejando se divertir e viver tudo de maneira mais intensa. Apesar disso, será possível que se frustre nas relações e se depare com responsabilidades e empecilhos capazes de gerar cobranças e deixá-lo(a) desanimado(a). 

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão oportunidades de reforçar vínculos com pessoas queridas (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário terão oportunidades de reforçar vínculos com pessoas queridas Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Sua sensibilidade emocional e energética estará em alta. Será dia de estar perto das pessoas que ama e que trazem mais segurança, mas também de se dedicar ao que desperta seu senso de singularidade. Poderá se apaixonar com facilidade, bem como criar muitas expectativas e se frustrar.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio poderão explorar a vida social e vivenciar experiências fora da rotina (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio poderão explorar a vida social e vivenciar experiências fora da rotina Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você estará em busca de mais movimento na vida social e qualquer atividade fora da rotina chamará sua atenção. No entanto, a mente poderá estar confusa e será possível que surjam mal-entendidos. Portanto, evite fazer negociações e fique atento(a) às companhias. 

Aquário

Os nativos de Aquário terão chances de organizar melhor as finanças e estruturar decisões relacionadas à segurança material (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Aquário terão chances de organizar melhor as finanças e estruturar decisões relacionadas à segurança material Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Neste sábado, você estará envolvido(a) em cuidar da vida financeira e será mais afetado(a) pelos acontecimentos nesta área, da mesma maneira que suas emoções poderão interferir e gerar gastos desnecessários. Procure organizar a forma como lida com o dinheiro e os sentimentos para evitar mal-entendidos e ter clareza.  

Peixes

Os nativos de Peixes poderão fortalecer a autoestima e dedicar mais atenção ao próprio bem-estar (Imagem: ollomy | Shutterstock)
Os nativos de Peixes poderão fortalecer a autoestima e dedicar mais atenção ao próprio bem-estar Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock
Você estará em busca de cuidar da autoestima e mais suscetível a se afetar por seus relacionamentos . Poderá se deparar com alguns empecilhos e cobranças capazes de deixá-lo(a) desanimado(a). Será necessário direcionar sua energia para o que realmente quer e cuidar das emoções para evitar criar muitas expectativas em relação ao outro.

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