Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 24 a 30 de novembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:24

Será uma semana importante de encerramentos e colheitas para os nativos Crédito: Imagem: SAG stock | Shutterstock

Encerramentos e colheitas compõem a vibração desta semana. Segundo o Mestre Ravi Vidya, o baralho cigano mostra que tudo o que tiver sido semeado nas semanas anteriores chegará a uma fase decisiva: será possível celebrar ganhos, encerrar o que precisa ser finalizado e preparar o solo para o próximo ciclo.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Portas que estavam entreabertas se abrirão por completo para o ariano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Chave” traz soluções definitivas para questões práticas; portas que estavam entreabertas se abrirão por completo quando você fizer a sua parte. No amor, decisões claras proporcionarão alívio; no campo profissional, você deverá ser decisivo(a) para aproveitar oportunidades .

Touro

Eventos e parcerias oferecerão visibilidade e possibilidades concretas para o taurino Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Jardim” anuncia reconhecimento por meio de relações e ambientes sociais. Eventos e parcerias oferecerão visibilidade e possibilidades concretas. Você poderá aproveitar para fortalecer sua rede e colher frutos que dependem do coletivo.

Gêmeos

Situações antigas serão iluminadas por novos entendimentos para o geminiano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Lua” indica que sua sensibilidade será importante na leitura de cenários emocionais. Situações antigas serão iluminadas por novos entendimentos; você deverá confiar mais na intuição, mas validar fatos antes de agir.

Câncer

Contratos, alianças e uniões se mostrarão estáveis para o canceriano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Anel” fala de compromissos que se consolidarão. Contratos, alianças e uniões se mostrarão estáveis; se houver decisões afetivas ou profissionais pendentes, você terá base para firmá-las com segurança.

Leão

Surpresas agradáveis e pequenos prêmios da vida tornarão os dias do leonino mais doces Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Buquê” devolve leveza e celebração. Será um período de gratidão e de compartilhar flores — reais ou simbólicas. Surpresas agradáveis e pequenos prêmios da vida tornarão seus dias mais doces.

Virgem

O virginiano deverá reconhecer seu esforço e se permitir descansar Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Montanha” lembra que conquistas exigem escalada: você deverá reconhecer seu esforço e se permitir descansar. Obstáculos poderão continuar existindo, mas sua disciplina já o(a) terá colocado em posição de vantagem. Será importante planejar o próximo passo com calma.

Libra

O libriano poderá aproveitar a maré favorável sem descuidar do trabalho consistente Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Trevo” anuncia sorte e pequenas vitórias inesperadas . Um sopro de boa fortuna em seus projetos ajudará a destravar um ponto pelo qual você vinha aguardando. Você poderá aproveitar a maré favorável sem descuidar do trabalho consistente.

Escorpião

Novas informações ou segredos serão revelados para o escorpiano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Livro” ressurge, indicando que novas informações ou segredos serão revelados. Você deverá usar esse conhecimento para recalibrar estratégias. No amor, a transparência virá à tona e poderá libertar relações estagnadas.

Sagitário

Para o sagitariano, cortes serão necessários para alcançar objetivos maiores Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Foice” mostra que um corte necessário preparará o terreno para novos começos. Embora traga custo emocional , essa ação permitirá voos mais leves e alinhados com seus objetivos maiores.

Capricórnio

Será o momento de o capricorniano agarrar oportunidades com responsabilidade Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Chave” volta a favorecer aberturas práticas: projetos antigos receberão desbloqueios que permitirão sua execução. Será o momento de agarrar oportunidades com responsabilidade e clareza contratual.

Aquário

Mensagens e diálogos abrirão portas profissionais e afetivas para o aquariano Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” aponta comunicações ágeis e conectividade intensa. Mensagens e diálogos abrirão portas profissionais e afetivas; você deverá ser claro(a) para evitar ruídos. Redes bem cuidadas trarão retorno.

Peixes

Para o pisciano, as relações se harmonizarão, e a maturidade emocional permitirá escolhas mais serenas Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “Os Lírios” encerra o ciclo com paz e dignidade. As relações se harmonizarão, e a maturidade emocional permitirá escolhas mais serenas. Você poderá valorizar rituais de autocuidado que sustentarão seu equilíbrio para o próximo ciclo.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.