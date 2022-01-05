Aromaterapia astrológica: o óleo essencial de cada signo em 2022

Com um novo ano pela frente, temos a oportunidade de realizar novas metas. Para dar uma força a mais nessa busca, a aromaterapeuta Solange Lima listou o óleo essencial de cada signo em 2022, para que você possa aproveitar as oportunidades de 2022.
Mas antes de seguir para as dicas do seu Signo Solar, confira o seu Mapa Astral (que você pode fazer gratuitamente aqui!) e veja qual é o seu Ascendente, porque é principalmente ele que indica as oportunidades que vêm por aí.
Áries
Oportunidades: projetos e experiências que você quer iniciar ou que estavam engavetados podem dar certo neste ano, principalmente se tiverem um propósito e que te inspirem.
Aroma para 2022: uma sinergia com óleo essencial de vetiver canela e gerânio sempre traz movimento e inspira a fazer aquilo que gera procrastinação.
Touro
Oportunidades: o seu crescimento em 2022 deve estar associado às pessoas, por isso o networking, as redes sociais e os seus contatos em geral serão muito importantes.
Aroma para 2022: uma sinergia com óleo essencial de limão siciliano e patchouly pode ajudar nas relações e no networking.
Gêmeos
Oportunidades: este será um ano excelente para a vida profissional, tanto para quem não está trabalhando e pode começar nesse período, quanto para quem já está empregado, que pode encontrar um propósito maior.
Aroma para 2022: o óleo essencial de vetiver traz energia e pode trazer conexão com o trabalho e as questões do dia a dia.
Câncer
Oportunidades: rever a sua maneira de se relacionar (família, afetivo, amigos e profissional), como você age e reage nas relações, olhar para seus valores e ajustar o que for necessário.
Aroma para 2022: o óleo essencial de limão siciliano traz flexibilidade para ajudar a entender essas relações e clarear a mente para entender as relações.
Leão
Oportunidades: 2022 pode ser um ano farto na área sexual, mas também pode ser um ano para buscar entender melhor o que acontece nessa área da sua vida.
Aroma para 2022: para ajudar a equilibrar a sexualidade, o óleo essencial de lavanda pode ajudar acalmando e equilibrando as emoções, os excessos em qualquer área são prejudiciais. O óleo essencial de cedro pode trazer centramento para se conectar com você mesmo e trazer mais entendimento sobre esse tema.
Virgem
Oportunidades: impor limites e iniciar uma prática nova na vida, pode ser uma mudança importante durante 2022.
Aroma para 2022: para ajudar nessas questões, o óleo essencial de pau rosa ajuda a trazer permissão de fazer algo por você, de olhar o que não está bom, mudar e aceitar novos desafios e oportunidades. O óleo essencial de patchouli pode trazer entendimento para impor os limites.
Libra
Oportunidades: as possibilidades de expansão e crescimento estarão muito associadas a relacionamentos e parcerias, principalmente se envolver pessoas influentes.
Aroma para 2022: quando se fala de relacionamentos e parcerias, precisamos tomar cuidado quando for se expressar, para não falar de forma agressiva e saber se comunicar, o óleo essencial de capim-limão ajuda a falar de forma clara e se comunicar bem.
Escorpião
Oportunidades: atividades que dão prazer, como hobbies, romances e sexo, e filhos, tanto para quem quer engravidar ou adotar quanto passar mais tempo com eles, está favorável em 2022.
Sagitário
Oportunidades: mudar de casa (até de país!), reformar o seu lar atual e ter filhos são possibilidades fortes nesse novo ano.
Aroma para 2022: os óleos que ajudam a trabalhar mudanças e novos projetos são canela e gerânio podem contribuir para isso acontecer.
Capricórnio
Oportunidades: realização de sonhos e expansão, principalmente na área de estudos, trabalho e na sua própria espiritualidade serão super favoráveis em 2022.
Aroma para 2022: para foco no estudo e trabalho gosto de alecrim e limão, dois óleos que trazem a energia necessária para essa finalidade. Para a espiritualidade, temos olíbano ou sândalo.
Aquário
Oportunidades: casamento, promoções no trabalho ou até mudança de carreira podem surgir neste ano novo se você quiser e se permitir.
Aroma para 2022: aroma de canela para incentivar as mudanças e o novo.
Peixes
Oportunidades: possibilidades desde profissionais e de estudos até viagens ou qualquer coisa que traga crescimento e que tenha um propósito maior pode ser semeado em 2022.
Aroma para 2022: para ajudar a intensificar essas possibilidades, os óleos de especiarias estimulam a trazer essa energia, canela, cravo, cardamomo são excelentes opções combinados com um cítrico, laranja doce ou tangerina, podem ajudar a acelerar esse crescimento.
Como usar os óleos se cada signo
A melhor forma para se utilizar os óleos essenciais é por meio dos colares aromáticos ou difusores pessoais. Veja aqui tudo sobre o colar de Aromaterapia ou colar difusor pessoal de Aromaterapia, a forma mais fácil de incluir os óleos essenciais no cotidiano.
Lembrando que alguns óleos têm contraindicações. Por isso, sempre faça acompanhamento com um aromaterapeuta, que é o profissional que pode te indicar os melhores óleos para seu momento de vida.
Solange LimaTerapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais,
Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]