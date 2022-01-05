Aromaterapia astrológica: o óleo essencial de cada signo em 2022

Áries

Oportunidades: projetos e experiências que você quer iniciar ou que estavam engavetados podem dar certo neste ano, principalmente se tiverem um propósito e que te inspirem.

Touro

Oportunidades: o seu crescimento em 2022 deve estar associado às pessoas, por isso o networking, as redes sociais e os seus contatos em geral serão muito importantes.

Gêmeos

Oportunidades: este será um ano excelente para a vida profissional, tanto para quem não está trabalhando e pode começar nesse período, quanto para quem já está empregado, que pode encontrar um propósito maior.

Aroma para 2022: o óleo essencial de vetiver traz energia e pode trazer conexão com o trabalho e as questões do dia a dia.

Câncer

Oportunidades: rever a sua maneira de se relacionar (família, afetivo, amigos e profissional), como você age e reage nas relações, olhar para seus valores e ajustar o que for necessário.

Aroma para 2022: o óleo essencial de limão siciliano traz flexibilidade para ajudar a entender essas relações e clarear a mente para entender as relações.

Leão

Oportunidades: 2022 pode ser um ano farto na área sexual, mas também pode ser um ano para buscar entender melhor o que acontece nessa área da sua vida.

Virgem

Oportunidades: impor limites e iniciar uma prática nova na vida, pode ser uma mudança importante durante 2022.

Aroma para 2022: para ajudar nessas questões, o óleo essencial de pau rosa ajuda a trazer permissão de fazer algo por você, de olhar o que não está bom, mudar e aceitar novos desafios e oportunidades. O óleo essencial de patchouli pode trazer entendimento para impor os limites.

Libra

Oportunidades: as possibilidades de expansão e crescimento estarão muito associadas a relacionamentos e parcerias, principalmente se envolver pessoas influentes.

Escorpião

Oportunidades: atividades que dão prazer, como hobbies, romances e sexo, e filhos, tanto para quem quer engravidar ou adotar quanto passar mais tempo com eles, está favorável em 2022.

Sagitário

Oportunidades: mudar de casa (até de país!), reformar o seu lar atual e ter filhos são possibilidades fortes nesse novo ano.

Aroma para 2022: os óleos que ajudam a trabalhar mudanças e novos projetos são canela e gerânio podem contribuir para isso acontecer.

Capricórnio

Oportunidades: realização de sonhos e expansão, principalmente na área de estudos, trabalho e na sua própria espiritualidade serão super favoráveis em 2022.

Aquário

Oportunidades: casamento, promoções no trabalho ou até mudança de carreira podem surgir neste ano novo se você quiser e se permitir.

Aroma para 2022: aroma de canela para incentivar as mudanças e o novo.

Peixes

Oportunidades: possibilidades desde profissionais e de estudos até viagens ou qualquer coisa que traga crescimento e que tenha um propósito maior pode ser semeado em 2022.

Aroma para 2022: para ajudar a intensificar essas possibilidades, os óleos de especiarias estimulam a trazer essa energia, canela, cravo, cardamomo são excelentes opções combinados com um cítrico, laranja doce ou tangerina, podem ajudar a acelerar esse crescimento.

Como usar os óleos se cada signo

Lembrando que alguns óleos têm contraindicações. Por isso, sempre faça acompanhamento com um aromaterapeuta, que é o profissional que pode te indicar os melhores óleos para seu momento de vida.