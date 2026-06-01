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Astrologia

Alerta astrológico: 5 dicas para extrair o melhor de junho

Com o movimento dos astros, este será um mês de integração entre mente e coração
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Junho de 2026 às 14:52

Junho nos lembrará que evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas (Imagem: Smart Calendar | Shutterstock)
Junho nos lembrará que evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas Crédito: Imagem: Smart Calendar | Shutterstock
Junho chega trazendo movimento, trocas, dinamismo, muita força de expressão, aprendizados e uma aceleração mental típica da temporada geminiana. O começo do mês favorecerá novas ideias, conexões, estudos, conversas importantes e mudanças de perspectiva. Mas existe uma grande diferença entre viver a energia de Gêmeos na dispersão ou na consciência.
Na sua alta vibração, Gêmeos nos ensina sobre curiosidade saudável, flexibilidade, leveza, inteligência emocional e capacidade de enxergar a vida por meio de novos ângulos. O céu do mês de junho nos convidará justamente a isso: menos rigidez, mais presença. Menos excesso mental, mais consciência sobre aquilo que alimentamos dentro de nós.
E, conforme o avanço do mês, a energia também mudará. No dia 21, o Sol entrará em Câncer e inaugurará uma atmosfera mais emocional, afetiva e introspectiva. Se a primeira metade do mês fala sobre explorar o mundo externo, a segunda convidará ao acolhimento interno, à conexão emocional e ao fortalecimento dos vínculos verdadeiros.
Além disso, Mercúrio retrógrado em Câncer no fim do mês (29/06) tenderá a trazer revisões importantes ligadas a sentimentos, a forma como expressamos nossas emoções, nossas relações familiares, memórias e padrões emocionais.
Ou seja: junho será um mês de integração entre mente e coração. Entre a leveza geminiana e a profundidade canceriana. Entre aprender coisas novas e, também, sentir mais profundamente aquilo que realmente importa.
Abaixo, confira 5 dicas para extrair o melhor de junho , segundo a astrologia.

1. Aprenda algo novo e saia do piloto automático

A energia geminiana floresce quando existe movimento mental saudável. Junho favorecerá estudos, leituras, cursos, trocas intelectuais, criatividade e novas experiências.
A Lua Nova em Gêmeos do dia 14/06 abrirá um portal importante para renovar pensamentos, atualizar narrativas internas e experimentar novos caminhos. Muitas vezes, o que aprisiona uma pessoa não é a realidade em si, mas a repetição automática dos mesmos pensamentos e comportamentos.
Esse é um excelente momento para:
  • Começar algo novo;
  • Desenvolver habilidades;
  • Conhecer pessoas diferentes;
  • Viajar;
  • Mudar pequenos hábitos;
  • Estimular a criatividade.
Gêmeos nos lembra que a evolução também acontece por meio da curiosidade.

2. Observe a qualidade dos seus pensamentos

Junho também trará aspectos desafiadores envolvendo Mercúrio, Netuno e Saturno, o que poderá gerar ansiedade, excesso de estímulo mental, confusão emocional, preocupação excessiva e dificuldade para enxergar situações com clareza.
Mercúrio entra em Câncer logo no início do mês (01/06), intensificando pensamentos emocionais mais intensos e conexão com memórias do passado. Por outro lado, as quadraturas com Netuno e Saturno poderão alternar entre fantasia, insegurança e autocobrança.
Por isso, uma das práticas mais importantes de junho será desenvolver discernimento. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nem toda preocupação merece virar realidade. Pergunte-se: “Esse pensamento está me fortalecendo ou me enfraquecendo?”.
Práticas como meditação, escrita terapêutica, pausas conscientes e redução do excesso de informações podem ajudar muito nesse período. Busque aquilo que te nutre ou te abastece genuinamente.
Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos (Imagem: Outer Space | Shutterstock)
Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos Crédito: Imagem: Outer Space | Shutterstock

3. Fortaleça relações que nutrem sua essência

Junho favorecerá encontros importantes, conversas profundas e reconexões emocionais. A conjunção entre Vênus e Júpiter no dia 9 ampliará afetos, acolhimento e generosidade emocional. Por outro lado, a entrada de Vênus em Leão no dia 13 trará mais intensidade, magnetismo e desejo de viver relações mais autênticas e verdadeiras.
Na alta vibração, Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos. Mas na baixa vibração, pode despertar carência de validação, orgulho excessivo e necessidade constante de reconhecimento.
E isso ficará ainda mais evidente com a oposição entre Vênus e Plutão no dia 17, aspecto que poderá trazer jogos de poder, ciúmes ou relações emocionalmente desgastantes à tona.
O aprendizado do mês será perceber quais relações expandem sua luz e quais drenam sua energia. Relacionamentos saudáveis não apagam identidades. Eles potencializam quem somos.

4. Use sua voz com mais consciência

Junho reforçará o poder da comunicação. Gêmeos rege a fala, as ideias e a forma como nos conectamos com o mundo. E, no fim do mês, Marte entrando em Gêmeos amplificará ainda mais a força das palavras. Com Mercúrio retrógrado em Câncer no final do mês, o convite será o de revisar a forma como comunicamos as nossas emoções.
Será importante evitar:
  • Impulsividade;
  • Excesso de opiniões;
  • Necessidade de provar razão o tempo todo;
  • Discussões desgastantes.
Por outro lado, o período favorecerá:
  • Escrita;
  • Produção de conteúdo;
  • Ensino;
  • Networking;
  • Divulgação de projetos;
  • Expressão criativa;
  • Trocas inteligentes.
A pergunta-chave será: “O que minha comunicação está construindo?”.
Palavras podem abrir caminhos. Palavras também podem criar ruídos desnecessários. Esteja presente e use o seu discernimento a seu favor.

5. Permita-se viver com mais leveza e flexibilidade

Existe uma inteligência espiritual na leveza… e Gêmeos sabe disso. Muitas pessoas associam profundidade ao peso, mas junho mostrará que é possível amadurecer sem endurecer. O céu do mês pedirá mais flexibilidade, diversidade, jogo de cintura, humor, presença e capacidade de adaptação.
Com a entrada do Sol em Câncer e Mercúrio retrógrado no fim do mês, emoções profundas poderão emergir. Justamente por isso, será essencial criar espaços de acolhimento, descanso e reconexão consigo.
Leveza pode ser:
  • Desacelerar pensamentos;
  • Rir mais;
  • Contemplar a vida;
  • Mudar a rota sem culpa;
  • Estar perto de pessoas que fazem bem;
  • Permitir-se recomeçar.
Junho nos lembrará que a evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas, novas conversas e novas formas de enxergar a própria vida.
Por Fernanda Marto de Miranda
Astrologia terapêutica & terapias integrativas

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