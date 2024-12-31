5 simpatias para fazer no dia 31 de dezembro

Atrair energias positivas para a virada do ano é algo que pode ajudar a alcançar metas e ter mais paz, amor, saúde e prosperidade em 2025. Parte das crenças populares, as simpatias (rituais para conseguir aquilo que se deseja) representam um sentimento de atração para boas vibrações e harmonia em momentos de preocupação ou necessidade de ver a vida de outra forma.
Por isso, a Bruxa Evani ensina 5 simpatias para você fazer no dia 31/12 e conquistar os seus desejos. Confira!
1. Simpatia para ter sorte no novo ano
Materiais
- 1 toalha branca
- 4 pratos
- 4 maçãs
- 4 notas de dinheiro
Modo de fazer
No dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, sirva, sobre uma toalha branca nova, quatro pratos com maçãs : uma para você e uma para cada rei mago. Debaixo de cada um dos pratos de maçã, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor. Coma a sua maçã. No dia seguinte, dê uma nota (de qualquer valor) e uma das maçãs dos reis para uma criança.
Pegue a outra nota e as duas maçãs restantes e dê para um mendigo. Deposite uma terceira nota na caixa de doações de uma igreja e guarde a outra na sua carteira até o fim do ano. Depois, doe a quem precisar. A partir de 6 de janeiro, Dia de Reis, acontecerão mudanças em sua vida, e a sorte será sua aliada durante todo o ano.
2. Simpatia para acabar com a inveja
Materiais
- 2 espadas-de-São-Jorge
- 1 barbante
Modo de fazer
No dia 31 de dezembro , ao meio-dia, pegue duas espadas-de-são-jorge e faça uma cruz com elas, amarrando-as com barbante. Deixe onde ninguém pode ver até o outro dia. Depois, jogue no lixo, mandando embora a inveja.
3. Simpatia para ter união no amor
Materiais
- 1 fita vermelha
- Pétalas de rosas
Modo de fazer
Para quem já tem um amor, mas deseja fortalecer a relação, a dica é usar uma fita vermelha no cabelo na noite do Ano-Novo ou convidar seu parceiro para tomar um banho morno com muitas pétalas de rosas-vermelhas.
4. Simpatia para ganhar dinheiro
Materiais
- 6 moedas douradas
- 1 saleiro
- 1 açucareiro
Modo de fazer
Pegue 6 moedas douradas do mesmo valor, coloque 3 delas no fundo de um saleiro e 3 no fundo do açucareiro. Tempere a comida da ceia com o sal do saleiro que contém a moeda e a sobremesa com o açúcar do açucareiro do mesmo modo.
5. Simpatia para descarregar energias negativas
Materiais
- Água
- Folhas de arruda, alecrim, manjericão e hortelã
Modo de fazer
No dia 31 de dezembro, tome um banho para descarregar as energias negativas. Ferva a água em fogo médio e coloque as folhas de arruda, alecrim, manjericão e hortelã. Espere esfriar e jogue a água sobre a cabeça.