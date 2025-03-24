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Astrologia

5 profissões ideais para o signo de Áries

Veja áreas que permitem esse nativo expressar sua competitividade, paixão e habilidades de liderança
Portal Edicase

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Publicado em 24 de Março de 2025 às 14:07

A pessoa de Áries pode ser beneficiada em algumas profissões devido às suas características (Imagem: Akane1988 | Shutterstock)
A pessoa de Áries pode ser beneficiada em algumas profissões devido às suas características Crédito: Imagem: Akane1988 | Shutterstock
Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries rege o nascimento, os inícios e abre caminhos. “Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivessem procurando algo”, observa a astróloga Thaís Mariano.
Além disso, a especialista comenta que o planeta Marte (regente do signo) e Áries regem as mãos, a cabeça e as agulhas. Portanto, devido a essa combinação e a toda motivação presente no signo, os arianos se destacam nas seguintes profissões:

1. Carreira militar

A determinação e a coragem de Áries o tornam adequado para uma carreira na aplicação da lei. Os arianos têm um forte senso de justiça e estão dispostos a proteger e servir suas comunidades.

2. Medicina alternativa

Áries é conhecido por sua abordagem dinâmica e inovadora para a vida. Na área da medicina alternativa, os arianos podem encontrar uma saída para sua energia e criatividade , explorando métodos de cura não tradicionais, como acupuntura, naturopatia, quiropraxia, entre outros.
Os nativos de Áries podem ter um bom desempenho ao trabalhar como neurocirurgião (Imagem: cggold | Shutterstock)
Os nativos de Áries podem ter um bom desempenho ao trabalhar como neurocirurgião Crédito: Imagem: cggold | Shutterstock

3. Neurocirurgia

Com sua coragem, determinação e habilidades de liderança, Áries é adequado para a exigente e desafiadora profissão de neurocirurgião. Sua capacidade de agir rapidamente e tomar decisões sob pressão é essencial para lidar com procedimentos delicados no cérebro e no sistema nervoso.

4. Enfermagem

Áries possui uma natureza compassiva e uma disposição para agir rapidamente em emergências, tornando-os adequados para uma carreira na enfermagem. Sua energia e determinação ajudam a fornecer cuidados de saúde e apoio emocional aos pacientes em momentos difíceis.

5. Atletismo

Áries é conhecido por sua energia física e competitividade. Ser um atleta profissional permite que os arianos canalizem esse vigor para competir e alcançar metas esportivas, além de liderar equipes para a vitória.

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