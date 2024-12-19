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Astrologia

5 dicas de Feng Shui para atrair boas energias ao lar em 2025

A renovação das vibrações pessoais e da casa é o primeiro passo para um ano equilibrado em todas as áreas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 12:45

O Feng Shui pode ajudar a atrair prosperidade para 2025 (Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna)
O Feng Shui pode ajudar a atrair prosperidade para 2025 Crédito: Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Hamilton Penna
Além das metas pessoais, preparar a casa é essencial para começar 2025 com o pé direito. Nesse contexto, o Feng Shui, uma técnica milenar chinesa, desempenha um papel importante ao harmonizar a energia dos ambientes e das pessoas que os habitam. Ao aplicar os princípios dessa prática, é possível transformar os espaços em verdadeiros aliados para o equilíbrio emocional, a prosperidade e a realização de objetivos no ano que se inicia.
De acordo com a neuroarquiteta e especialista em Feng Shui , Cris Paola, o ambiente em que vivemos é uma extensão de nós mesmos. Por isso, deve ser olhado com carinho, principalmente neste momento do ano. “O Feng Shui nos ensina que a energia do ambiente e ao nosso redor reflete diretamente em nossa própria energia. Por isso, ajustar o espaço físico pode impactar em áreas da vida como a saúde mental e física, relacionamento, prosperidade e vida profissional”, afirma.
Segundo ela, o Feng Shui entra em cena para oferecer uma série de práticas simples e acessíveis que transformam a nossa casa em um espaço de boas vibrações. Com dicas que vão desde a reorganização de móveis até a utilização de elementos diversos, saiba como trabalhar as técnicas para começar 2025 com harmonia e leveza.

1. Observe sua casa e purifique o ambiente

Antes de começar qualquer transformação, Cris Paola diz que o primeiro passo é eliminar tudo aquilo que está bloqueando a passagem de energia. Isso significa se desapegar objetos quebrados e produtos que não são utilizados.

2. Plantas em casa

Vasos com plantas naturais têm um papel importante no Feng Shui e o ano novo é o momento para trazê-los e agregar as sensações de vivacidade e renovação. Espécies com bastante folhagem e aspecto saudável adicionam alegria aos ambientes, além de simbolizarem prosperidade e abundância.
A disposição dos móveis ajuda na circulação da energia pela casa (Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Igor Cantanhade)
A disposição dos móveis ajuda na circulação da energia pela casa Crédito: Projeto: Studio Cris Paola | Imagem: Igor Cantanhade

3. Reposicione os móveis

No Feng Shui , a disposição dos móveis é fundamental para garantir que a energia Chi ou vital circule livremente. Na composição dos ambientes, uma das regras principais é evitar o bloqueio de janelas, portas e áreas de circulação. “Isso impacta diretamente na vida de quem ali habita”, reitera Cris Paola.
Outra dica é manter, sempre que possível, janelas abertas para permitir a entrada de luz e a circulação de ar natural. “Esse hábito, além de circular a energia do ambiente, traz saúde e bem-estar”, revela.

4. Cristais

O cristal de quartzo branco, por exemplo, conhecido por sua força de purificação e proteção , deve estar próximo à área de entrada da sua casa, ativando inclusive a área profissional do morador.

5. Reflita sobre as intenções

Mais do que uma técnica de ativação de energia, o Feng Shui nos incentiva a viver em concordância com nossos propósitos e desejos pessoais. Portanto, temos que refletir as intenções para o próximo ano de forma a atrair paz, alegria e bonança.
“O Feng Shui nos lembra que tudo está interligado e, quando transformamos ou reorganizamos nossa casa para a chegada de um novo ano, damos o primeiro passo para que nossas metas e sonhos se realizem”, comenta Cris Paola.
Por Heloisa Vieira

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