Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

4 mitos e verdades sobre o signo de Peixes

Astróloga esclarece alguns dos principais estereótipos dos piscianos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:30

Regido por Netuno, Peixes é um dos signos mais misteriosos e complexos do zodíaco (Imagem: Jackie Niam | Shutterstock)
Regido por Netuno, Peixes é um dos signos mais misteriosos e complexos do zodíaco Crédito: Imagem: Jackie Niam | Shutterstock
O signo de Peixes, regido por Netuno, é um dos mais misteriosos e complexos do zodíaco. Caracterizado pela sensibilidade, intuição e conexão profunda com o mundo emocional, Peixes frequentemente é cercado por mitos e crenças populares. No entanto, muitas dessas ideias podem ser distorcidas ou exageradas. Para evitar alguns equívocos e revelar as reais características dos piscianos, a astróloga Thaís Mariano esclarece 4 mitos e verdades sobre o signo de Peixes. Confira:

1. Piscianos são desatentos

Mito: os piscianos tendem a ser muito sensíveis e intuitivos , percebendo tudo ao seu redor.  

2. Piscianos são empáticos

Verdade: os nativos de Peixes tendem a ser muito sensíveis e possuem facilidade para compreender melhor as pessoas.
Os nativos de Peixes podem se interessar mais pela espiritualidade, mas nem sempre isso ocorre (Imagem: Sabelskaya | Shutterstock)
Os nativos de Peixes podem se interessar mais pela espiritualidade, mas nem sempre isso ocorre Crédito: Imagem: Sabelskaya | Shutterstock

3. Piscianos são mais ligados à espiritualidade

Mito: é verdade que, por serem muito sensíveis, os nativos deste signo podem se interessar mais pela espiritualidade . Contudo, isso nem sempre ocorre.

4. Piscianos tendem a mentir mais

Mito: devido à necessidade de enxergar o mundo e viver de maneira mais romântica, os piscianos tendem a se deixar levar por ilusões e fantasias. Isso pode fazer com que acreditem que os nativos estão enganando alguém propositalmente. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados