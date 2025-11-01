3 rituais para aproveitar as energias espirituais do Halloween

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:08
O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração marcada por mistério, simbolismo e energia transformadora. Muito além das fantasias assustadoras, das abóboras iluminadas e das tradições divertidas, essa data representa um momento de profunda conexão espiritual — sendo um bom momento para rituais.
A consultora espiritual Kelida Marques explica que, em 31 de outubro, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fino, facilitando o contato com guias, ancestrais e entidades de luz. “É um momento em que a energia do plano espiritual fica mais acessível. Podemos sentir os sinais com mais intensidade e usar essa força para limpeza, proteção e renovação”, destaca.
Segundo a espiritualista, o Halloween é também uma oportunidade para honrar os ancestrais, reverenciar as antigas bruxas, mulheres sábias e curandeiras, e resgatar o poder interior que muitas vezes fica adormecido pela rotina. “Essa energia convida à introspecção e à cura. É um portal para soltar o que não serve mais e abrir espaço para o novo”, afirma.
Abaixo, Kelida Marques ensina 3 rituais simples para aproveitar o poder dessa data. Confira!
Monte um pequeno altar em um canto tranquilo da casa. Coloque fotos ou objetos que representem seus ancestrais, acenda uma vela branca ou preta e ofereça frutas, flores ou incenso. Enquanto a vela queima, faça uma prece pedindo proteção e sabedoria, agradecendo o legado espiritual recebido e solicitando que os caminhos sejam abertos.
Para renovar as energias, Kelida Marques indica um banho com sal grosso, folhas de alecrim e pétalas de rosa-branca. Enquanto a água aquece com os ingredientes, mentalize todas as energias negativas sendo dissolvidas. Tome o banho do pescoço para baixo e visualize um novo ciclo começando, cercado de luz, proteção e prosperidade.
Símbolo tradicional do Halloween, a abóbora pode ser usada como amuleto de proteção. A espiritualista recomenda escolher uma pequena abóbora e desenhar nela símbolos de proteção , como pentagramas ou cruzes. Em seguida, acenda uma vela branca e uma preta ao lado, pedindo equilíbrio entre luz e sombra. Coloque a abóbora na entrada da casa ou no jardim, para que sirva como guardiã espiritual durante o novo ciclo.
Kelida Marques
Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.
Por Ludmila Baldoni
