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Agenda: quarta-feira (9) de show e karaokê na Grande Vitória

Show acontece na Praça do Papa, na Capital, enquanto a galera solta o gogó no Correria, em Vila Velha. Confira os eventos para o dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:57

Show

Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som

Com Banda Cinza. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Especial

Karaokê do Correria

A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. Entrada franca.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

Exposição “Black is Beautiful”

Artista Dejair Paulo, apresenta pinturas retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça à sexta de 09 às 18h e sábado de 10 às 14h, no Museu Capixaba do Negro, Av. República, 121, Centro, Vitória.

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

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