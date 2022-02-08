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Terça Reggae com Macucos agita a Praça do Papa nesta terça-feira (08)

Além do show na Enseada do Suá, na Capital, a terça contará com música ao vivo e exposições; confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 10:48

Shows

Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae

Com Macucos Acústico. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Música ao vivo

Alexandre Borges Quinteto

O grupo convida Bruno Santos para apresentação de jazz no Canto da Praia Beach Bar.  A partir das 19h30, no Quiosque 14, na orla de Camburi, em Vitória.

Rodrigo Moskitto e Aru Dias

Dupla leva repertório variado ao Merceria Gourmet, em Laranjeiras, a partir das 18h. Inf: 99235-7121.

Tenda de Verão

Espaço terá a Feira do Clube Amigos do Vinil, com venda dos produtos e muita música. Das 16h às 21, na Tenda de Verão Espaço Cultura, na Praia da Costa, em Vila Velha. Entrada franca.

Exposição

Exposição “Black is Beautiful”

Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

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