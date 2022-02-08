Terça Reggae com Macucos agita a Praça do Papa nesta terça-feira (08)

Shows
Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Macucos Acústico. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Música ao vivo
Alexandre Borges Quinteto
O grupo convida Bruno Santos para apresentação de jazz no Canto da Praia Beach Bar. A partir das 19h30, no Quiosque 14, na orla de Camburi, em Vitória.
Rodrigo Moskitto e Aru Dias
Dupla leva repertório variado ao Merceria Gourmet, em Laranjeiras, a partir das 18h. Inf: 99235-7121.
Tenda de Verão
Espaço terá a Feira do Clube Amigos do Vinil, com venda dos produtos e muita música. Das 16h às 21, na Tenda de Verão Espaço Cultura, na Praia da Costa, em Vila Velha. Entrada franca.
Exposição
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha