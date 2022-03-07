Terça-feira (08) com exposições e música ao vivo no ES; veja a agenda

Música ao vivo
Resenha do Moskitto
Com Rodrigo Moskitto e Dalzy Sales. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
Terça Jazz
Com Alexandre Borges Quinteto e participação especial de Marcos Firmino. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740 - Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Natalia Bravil
Variado. A partir das 19h, no shopping Jardins. Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Terça do Reggae
Com Raiz da Mata. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Lançamento de livro "Minha Amiga Casaca"
Com ilustrações de Emannuely Lick outo, a obra de Patrícia Pereira Lima será lançada, a partir das 10h, na Emef Sônia Regina Gomes Rezende Franco. Entrada franca.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.