Shows gratuitos em Vitória e Aracruz agitam o domingo (12)

Shows
Barra do Sahy
Com Léo Maia na Barra do Sahy em Aracruz. Entrada gratuita.
Blitz
Show gratuito de Dani Moraes (às 18h) e Blitz (às 20h) na Arena de Verão, em Vitória. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Festas e baladas
Verão Mex 2025
Com show do Pele Morena, Felipe Brava e DJ Big no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Samba & Love
Com Já Gamei convida André Prando, Jefinho Faraó e DJ Relima na A Selva, a partir das 16h. Ingressos: R$ 25, pelo site Zig.Tickets. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Pagode do Mãe Joana
Uma noite repleta de pagode e funk para embalar o seu domingo na Garden. Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Horário: a partir das 20h. Local: Garden, Avenida Champagnat, 620, Praia da Costa, Vila Velha.
Balada de Verão
Forró na Matrix com Trio Chapahits, Renato Brasileiro, Kadu Vieira, Elton e Sandro, a partir das 16h30. Entrada gratuita até às 18h. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Deixa em Off
Com Frazão, Dadim, Marquinhos, Luiz Felipe, Bredim no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Ingressos: R$30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h com nome na lista. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagofunk
Com Primeira classe, Part. Frenessy, Samba On, DJ Thalia Coelho, DJ Fabrini, DJ Yuri no Correria Music Bar, a partir das 22h. Ingressos: mulheres gratuito e R$ 30 (homens). Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Beat Club no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Corta-jaca
Com grupo de chorinho e recreação infantil no Brizz, às 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Xavier Lucas
Pocket Show do lançamento "Gaveta" de Xavier Lucas, com participação de Duarte na Casa Caipora. Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória.
Teatro
Tarde Encantada
Sinopse: A clássica história dos três porquinhos ganha vida no palco! Juntos, Prático, Heitor e Cícero enfrentam o lobo malvado com coragem e muita criatividade. Com casas de palha, madeira e tijolos, eles mostram o poder do trabalho em equipe e da amizade em uma aventura cheia de risadas e lições. Data: domingo (12) Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: a partir de 11/01. Evento gratuito no Shopping Mestre Álvaro, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do shopping).
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Ingressos: R$ 129,90 por uma hora (máximo de 6 pessoas por pista). Reservas: (27) 99830-9478. Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90.
Chão é Lava
Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: Shopping Moxuara, piso L2 Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.
Circuito Galinha Pintadinha
Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos
Diversão na Praça
Oficina de máscara de porquinho; Estátua; Porquinho sai da toca; -Pula-pula. Data: domingo (12). Horário: 17h às 20h. Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
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