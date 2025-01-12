Shows gratuitos em Vitória e Aracruz agitam o domingo (12)

Sinopse: A clássica história dos três porquinhos ganha vida no palco! Juntos, Prático, Heitor e Cícero enfrentam o lobo malvado com coragem e muita criatividade. Com casas de palha, madeira e tijolos, eles mostram o poder do trabalho em equipe e da amizade em uma aventura cheia de risadas e lições. Data: domingo (12) Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.

