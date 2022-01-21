"Sextou": Praça do Papa tem música pop para animar a noite

Show
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
Com Ivo Gomes. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon
A partir das 20h30, no Parador Internacional de Guriri. Ingressos: R$ 160 (inteira/ área vip lote 2); R$ 240 (inteira/ frontstage lote 1); R$ 360 (inteira/ openbar premium lote 3).
Projeto Ensaios
Com Murilo Hayashi. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show com Usados e Seminovos às 20h e Back To The Past às 22h30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada franca.
Diego Lyra
A partir das 20h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari.
Shivas Trance
Evento beneficente. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sexta Jazz Blues
Com Trio Saveiros. A partir das 19h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714.
Sexta F*da
Com SDG, Rian e Rodrigo e Rabannada DJ. No Barrerito. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20
Elias Candoti
A partir das 13h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Hacc
A partir das 21h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Jeff Ueda
A partir das 23h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. Às 16h, Jogo Trilha da Moqueca com Estudos Afrobrasileiros e Indígenas; às 18h, apresentação dos finalistas do Festival de Música Infantil, e às 20h, o evento recebe a MUG. A entrada é franca.
Festival Gastronômico Sabores da Serra
Montada na Praça Encontro das Águas. Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, Serra. Com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação musical: às 19h, show com Luiz Massa; às 20h30, espetáculo "Alegrando", com a Cia de bonecos do Tio Diu, e às 21h, Blacksete. Entrada franca.
Banda Fixer
Banda cover do Pearl Jam. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180 - Loja 01 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingresso: R$ 20
Happy Hour Shopping Jardins
Com Dora Dalvi. A partir 19h, na varanda gourmet do Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Indie Tronic
Com Tuzzão, DJaime, Elisa Perdida, Lara Trucker, HNRQS. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.
A Pixta é Delas
Com Lu Coimbra, Asiat, isa Faustini e Prik_Linha. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Jungle Sunset
A partir das 16h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25
Ensaios do Gordinho
Sambadm e Nesse Clima. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista)
Sexta Play
A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.
Verão do Sambão
Com Sué e Dbem com a Vida. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 20
Sexta Em Guarapa
Com Breno & Lucas, Farra Dois, Gabriel Pratti e Léo Moreira. A partir das das 22h30, no Let's Guarapari. R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Entrada: R$ 20
Abertura do Ninho de Tartarugas Marinhas
A partir das 16h30, na Praia da Guanabara, em Anchieta, entre Parati e Castelhanos, a 6km da sede do município. O acesso pode ser feito pela Rodovia do Sol ou pela estrada de terra no sentido Parati X Anchieta.
Mc KF
MC KF, Dj Brennin, Dj Gabriel Pratti e Diego Beats. A partir das 22h, no Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 15 (feminino) e R$ 20 (masculino)