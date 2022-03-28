"Segundou" com roda de samba na Serra e show de humor em Vitória

O universo das bonequinhas do momento, L.O.L Surprise World, chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pelo site sympla.com.br e R$ 30 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.