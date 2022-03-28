"Segundou" com roda de samba na Serra e show de humor em Vitória

Para rir
E aí, Testou?
Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Música ao vivo
Roda de Samba
Com Leo Vieira. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Entrada franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Diversão
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, L.O.L Surprise World, chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pelo site sympla.com.br e R$ 30 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.