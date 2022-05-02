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Agenda

Segunda (2) tem Festa Pomerana e show de humor no ES; veja agenda

Festa acontece em Santa Maria de Jetibá e enquanto humoristas locais se reúnem na Capital. Agenda também tem exposições; confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 07:00

Para rir

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Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 19h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Especial

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 16h, Inaugurações e Ordens de Serviços; às 19h, Roda de Contos e Causos em Pomerano com participação da Família Fritz e Frida, além de Danças Folclóricas com “Gemeos do Fandango” , Orquestra de Violões, Exposição de Utensílios Pomeranos e Coral e Coro de Trombones da Comunidade Luterana de Garrafão.

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

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