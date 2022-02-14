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Segunda (14) começa com exposição fotográfica no Centro de Vitória

Com fotografias de Tadeu Bianconi evento está aberto ao público de segunda a sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 14:40

Exposição

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 6 de abril.

Para rir

E aí, Testou?

Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br

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