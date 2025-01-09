Quinta (9) com Cine Beco, show da banda Plantada, festas e stand up

A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

