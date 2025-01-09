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Agenda cultural

Quinta (9) com Cine Beco, show da banda Plantada, festas e stand up

E não para por aí! O dia ainda conta com exposições, diversão nos shoppings e diversas outras atrações para todos os públicos
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 05:00

Especial

Cine Beco

Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até 16 de janeiro. Dia 9/1 (quinta-feira): Sessão infantil, às 16h, na Rua Desembargador Gilson Mendonça, 465. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Carma. Sessão jovem, às 18h30, no mesmo local. Filme: Favela Resiste.

Festas e baladas

Verão Mex 2025

Com Pagode do Curtaê, Felipe Brava (Sertanejo), DJ Big no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (camarote), pelo site Zig Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.

Misturadinho

Com SambaDM e Samba Jr., a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Closy

Com Thatsduds, Paraguassu, Melanie e Felicidade na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

O Palco É Seu

Joker Comedy Bar promove sua tradicional noite: "O Palco É Seu". As apresentações estarão abertas para quem quiser fazer o público rir. Horário: 21h Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha, Vila Velha.

Karaokê do Correria

Com DJs e drinques especiais no Correria Music Bar. Ingressos: entrada gratuita. Horário: 20h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Música ao vivo

Plantada

Com Plantada (reggae) no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Samba da Lua

Com Samba da Lua, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Enredo Botequim

Com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Jazz na Curva

Com Vitor e Márcia, no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Gênesis

A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

A era da Imagem Analógica

Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece. Período: até 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Diversão

Vila Parque Boliche

Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Magic Ocean

Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 por 40 minutos. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.

Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Onde: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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