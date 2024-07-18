Quinta (18) no ES com teatro, shows e promoção de pizzas em shopping

Shows
Inverno na Praia
Banda Trilha, barraquinhas de comida e cerveja a partir das 17h. Gratuito. Local: Avenida Rio Branco com a Celso Calmon.
Especial
Kymer Fest Sushi
Evento open food com Sambasoul no Sky Food Park a partir das 20h às 00h30. Pista (2° lote): R$ 200. Avenida Estudante Jose Julio de Souza, 411, Vila Velha.
Palestra de Lançamento
Palestra de Lançamento do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta com Carol Prado. Gratuito, link para retirar ingresso aqui. Horário: 9h30. Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória.
I Love Pizza
De 9 a 21 de julho, pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória oferecem o combo promocional de R$ 49,90 com pizza + bebida. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Veja matéria de HZ.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Barla Rock Fest
Com Billboard e André Alvim no Barlavento a partir das 18h. Entrada: R$ 25 até 20h, com nome na lista. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Closy
Com 4lê, Thomas, Donat e Cybertrans no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Daria Obraztsova
Com Daria Obraztsova convida Bruno Venturim no Brizz, a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Quinta em off
Com Samba Jr, DJ Ryan e DJ Chocolate no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória
Misturadinho é o Beat
Com Bero, Sambadm, Cariello e Pagolife no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até às 22h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Teatro
Violeta de Los Andes
Monólogo encenado no Teatro Sônia Cabral a partir das 20h. Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Música ao vivo
No Class
Rock com a Banda No Class no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Projeto Quinta D'elas
Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Raimundo Machado
Samba e chorinho com Raimundo Machado na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Com amor, Vania Cáus
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: Segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Exposição SmartZoo
Exposição inédita e gratuita com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Visitação gratuita Foto no elefante: R$ 30. Safari com realidade virtual: R$ 25 Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1.
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