PedalaSamba agita o Celim, em Vila Velha; veja agenda de quarta (09)

Shows
Super Quarta
Com Bianca Vedova. A partir das 18, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121/ 3065-7673/ 3065-4941.
Música Ao Vivo
Com Mazinho Lima e Versão Pirata. A partir 19h30, no Canto da Praia da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Celim 360º
Com Samba Júnior, Pedala Samba, Sem Medida e Fabrini Dj. A partir das 19h, no Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Quarta de Raiz
A partir das 19h, com Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz) e Rodrigo Nogueira (Pandeiro de couro e voz). Na Casa de Bamba. Tem cobrança de couvert. R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória.
Samba Crioulo
Samba. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha
Especial
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Oficina de Mandala Terapêutica
Oficina especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. com o intuito de trabalhar aspectos emocionais. A partir das 18h, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca.
Viva Praça do Papa
Com Issac Nander e Jorman tocando o melhor do reggae dos anos 90. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Exposições
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.