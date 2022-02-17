Luau do Macucos anima a sexta-feira (18) no ES; confira a agenda

Festas e música ao vivo
Luau do Macucos Convida Trio Maracá
Com Macucos, Trio Maracá e Fabrício Bravim. A partir das 22h, no Barra Music, Av. Anderssem Fidalgo Pereira, 01, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site superticket.com.br
Carná 2022
Com Grupo ArtSamba, Dj Bero e Dj Wesley Santos. A partir das 21h15, no Atalanta Castelo, R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Merceiaria Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.
Chama
Com ROGERINHO DO QUERÔ, JV DE VV, CARIELLO, SAMBADUBOM e LUUH. A partir das 21h, no Embrazado, R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Ousadia
Com Dj Luke, Dj Lua a Alice, Dj Rodrigo Resende, Dj Isa Fautini, Dj Lola Pan, Luiz Salvatori e Hot dancer. A partir das 22h, no Lamah Lounge, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 25 (inteira/ pista) e R$ 40 (inteira/ open bar). Informações: (27) 99872-6060.
Kantaê - Edição Especial de Carnaval
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.
Destruidora!
Especial Long Set com Cassandra Catu. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30, à venda no site sympla.com.br.
Beat5
Long Set com Little Paiva. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Samba e Pagode
Com Rafael Magalhães e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta!
Com Dj Brunnin Nunes, Zé Felipe e Romário. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar,Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20.
Sexta do Piseiro
Com Donato Ferreira. A partir das 18h, no Defume's Botequim, R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Pagode do Correria
Com Grupo Sem Medida e Dj Nenezão. A partir das 22h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20, à venda pelo número (27) 98116-3325.
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
Com Magy One. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.