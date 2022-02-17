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Agenda

Luau do Macucos anima a sexta-feira (18) no ES; confira a agenda

Grupo capixaba promete muita música boa para o capixaba "sextar" com estilo na Barra do Jucu. Samba, sertanejo, pop e eletrônico também são ritmos que animam o Estado no dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 13:48

Festas e música ao vivo

Luau do Macucos Convida Trio Maracá

Com Macucos, Trio Maracá e Fabrício Bravim. A partir das 22h, no Barra Music, Av. Anderssem Fidalgo Pereira, 01, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (1º lote), à venda no site superticket.com.br

Carná 2022

Com Grupo ArtSamba, Dj Bero e Dj Wesley Santos. A partir das 21h15, no Atalanta Castelo, R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 30, à venda no site superticket.com.br.

Sexta Premium

Com  Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Merceiaria Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.

Chama

Com ROGERINHO DO QUERÔ, JV DE VV, CARIELLO, SAMBADUBOM e LUUH. A partir das 21h, no Embrazado, R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.

Ousadia

Com Dj Luke, Dj Lua a Alice, Dj Rodrigo Resende, Dj Isa Fautini, Dj Lola Pan, Luiz Salvatori e Hot dancer. A partir das 22h, no Lamah Lounge, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 25 (inteira/ pista) e R$ 40 (inteira/ open bar). Informações: (27) 99872-6060.

Kantaê - Edição Especial de Carnaval

Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.

Destruidora!

Especial Long Set com Cassandra Catu. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30, à venda no site sympla.com.br.

Beat5

Long Set com Little Paiva. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Samba e Pagode

Com Rafael Magalhães e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. 

Sexta!

Com Dj Brunnin Nunes, Zé Felipe e Romário. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar,Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20.

Sexta do Piseiro

Com Donato Ferreira. A partir das 18h, no Defume's Botequim, R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.

Pagode do Correria

Com Grupo Sem Medida e Dj Nenezão. A partir das 22h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20, à venda pelo número (27) 98116-3325.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop

Com Magy One. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

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