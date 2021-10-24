Grupo "3030" faz show em Guarapari no sábado (06/11)

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
3030
Com horário ainda não divulgado pela casa, grupo se apresenta no Let’s Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, lote 1); R$ 60 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
Japinha Conde
Mais Dj Gil, Jão Paulo & Zé Arthur e Kevelin Alves. A partir das 20h, no Clube no Grau (ES-264, Garrafão, Santa Maria de Jetibá). Ingresso: R$ 50 (pista, meia, lote 1); R$ 100 (pista, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
Turma do Pagode em Vitória
A partir das 22h, no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 60 (pista, meia, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
Turma do Pagode em Linhares
A partir das 18h, no Butiquim do Gordinho no Butiquim do Gordinho (R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 45 (individual, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
Sorriso Maroto
A partir das 22h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 70 (pista, meia, lote 4); R$ 150 (área vip, meia, lote 7. Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos.
5° Mostra Sesc de Música do Espírito Santo
Entre os dias 03 e 06 de novembro de 2021 acontece o projeto que busca valorizar o trabalho de músicos locais. A mostra traz para o palco do Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória) nomes conhecidos da cena. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia), R$ 12 (comerciários), na bilheteria do teatro. Mais informações e ingressos por Pix e Pic.Pay: Centro Cultural Sesc-Glória (27) 3232-4750. Este sábado (6) conta com shows de Sandrera e Letícia Chaves, a partir das 19h30.
ESPECIAL
De Volta Para o Degusta
O Festival de cerveja artesanal ocorre de 4 a 7 e 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.