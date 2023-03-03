Fim de semana no ES tem de folia de blocos a show de Ney Matogrosso; agenda

Programação desta sexta (3), sábado (4) e domingo (5), conta com opções de bloco de carnaval, apresentações músicais e muito mais!
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 03 de Março de 2023 às 17:26

Bloco Amigos da Onça faz sua
Bloco Amigos da Onça faz sua "Ressaca de Carnaval" nesta sexta (3) Crédito: Andressa Freitas
O que não falta no primeiro final de semana de março são atrações para curtir uma boa música! Do MPB ao jazz, passando pelo samba e pelo axé, até chegar ao rock. Tem para quem quer balada, bloco de carnaval, assistir uma orquestra ou comer apreciando uma boa trilha sonora. 
Confira a programação para esta sexta (3), sábado (4) e domingo (5):

SEXTA (3):

  • RESSACA DO BLOCO AMIGOS DA ONÇA
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 19h 
  • ONDE: Espaço Cultural Thelema, na Rua Graciano Neves, nº 90, Centro de Vitória.
  • ENTRADA: É cobrado couvert artístico no valor de R$ 10 (valor mínimo)
  • MARY AMARAL E GEREMIAS ROCHA (JAZZ E BOSSA NOVA)
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 19h
  • ONDE: A OCA, na Rua do Rosário, nº 114, no Centro de Vitória
  • ENTRADA: Mediante reservas pelo número (27) 98825-6714
  • COUVERT: R$ 8
  • SÓ MAIS ESSA FESTA - 3ª EDIÇÃO
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 20h
  • ONDE: Boteco do Junior, na Av. Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da SuperTicket a R$ 20
  • CONCERTO ESPECIAL DOS 37 ANOS DO CORAL ARCELOR MITTAL
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 20h
  • ONDE: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória 
  • INGRESSOS: A entrada é franca, com bilhetes sendo retirados na bilheteria do teatro, com 1 hora antes da apresentação
  • MAIS INFORMAÇÕES: (27) 99930-1103 ou pelo e-mail: [email protected]
  • TIAGO COSTA E GRUPO (SAMBA)
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 20h
  • ONDE: Casa de Bamba, R. Gama Rosa, nº 154, no Centro de Vitória
  • COUVERT: R$ 15
  • TRIUS (ROCK E MPB)
  • QUANDO: Sexta (3), às 20h
  • ONDE: Restaurante El Libertador, na Av. Carlos Gomes de Sá, 500 - 03 - Mata da Praia, Vitória
  • PAGOLIFE + D'BEM COM A VIDA + DJ ENZO SANTOS
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 21h
  • ONDE: Gordinho Sambão do Povo, na Av. Dário Lourenço de Souza, em Mario Cyprestes, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita 
  • SANTA SEXTA
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 22h 
  • ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio, na Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da SuperTicket (com taxa de conveniência) a R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)
  • SAMBADM, FABRÍCIO DJ E SAMBA JR
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 22h
  • ONDE: Fazendinha Shows, na Rodovia Serafim Derenzi,nº  2250, em Vitória
  • ENTRADA: Liberada até 23h30. Mais informações no número (27) 9 9930-0312
  • ROCKBROWN E KILLJOY
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 22h
  • ONDE: Correria Music Bar, na Av. Est. José Júlio de Souza, nº 740,  Praia de Itaparica, em Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 até 0h
  • EUFÓRICA
  • QUANDO: Sexta (3), a partir das 23h
  • ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, nº 714, em Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada grátis para os 30 Primeiros e ingressos na portaria a R$ 25

SÁBADO (4)

  • BLOCO SEIS A UM
  • QUANDO: Sábado (4), 13h
  • ONDE: Bairro São José, na Grande São Pedro, em Vitória 
  • BLOCO ANTIMOFOLIA
  • QUANDO: Sábado (4), 15h
  • CONCENTRAÇÃO: Pracinha do Carone, em Jardim da Penha  
  • RODA DE SAMBA E GRUPO CONVERSA FIADA
  • QUANDO: Sábado (4), das 15h às 20h
  • ONDE: Recanto Gastrobar, na Rua Ulisses Sarmento, nº 232, na Praia do Suá
  • ENTRADA: Mediante disponibilidade de mesas
  • BLOQUINHO 30+ 
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 16h
  • ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio,nº 871, na Praia do Canto, em Vitória
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da SuperTicket a R$30
  • POCANDO NAS TRACKS
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 16h
  • ONDE: Casa Pier, em Praia de Carapebus, na Serra
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da SuperTicket a R$30 (meia), R$ 60 (inteira) e R$150 (backstage)
  • RODRIGO BALLA, PRIMEIRA CLASSE E DJ BADUH
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 18h
  • ONDE: No Canto 27, na Av. Dr. Jair de Andrade, nº 39, em Itapuã, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 15 na portaria 
  • MICHELE RIBEIRO (MPB) 
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 18h30
  • ONDE: No Shopping Jardins, na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, n º 262, em Jardim da Penha, Vitória
  • AMAZING TENORS IN CONCERT
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 19h30
  • ONDE: Teatro Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, nº 428, no Centro de Vitória
  • INGRESSOS: Entre R$ 85 e R$ 200, disponíveis pelo site Ingresso Digital (com acréscimo de taxa de conveniência)
  • PIQUE NOVO
  • QUANDO: Sábado (4), 20h
  • ONDE: Embrazado, na Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória
  • INGRESSOS: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira. Disponíveis no site da SuperTicket
  • MÚSICA NO PÁTIO - MICHELE FREIRE (SERTANEJO)
  • QUANDO: Sábado (4), às 20h
  • ONDE: Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, nº 300, em Eurico Salles, na Serra
  • ENTRADA: Gratuita
  • OZ BAMBAZ, FELYPE FRAZÃO E DJ KAYONAVOZ
  • QUANDO: Sábado (4), às 20h 
  • ONDE:  Gordinho Sambão do Povo, na Av. Dário Lourenço de Souza, em Maria Cyprestes, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita até 0h
  • NEY MATOGROSSO - BLOCO NA RUA 
  • QUANDO: Sábado (4),  às 21h
  • ONDE: Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, na área do Aeroporto de Vitória, em Goiabeiras
  • INGRESSOS: Disponíveis através do site da Blue Ticket (com acréscimo de taxa de conveniência) ou da bilheteria física do espaço, aberta de segunda a sexta, de 9h às 18h. Cadeira Meia-Entrada: R$ 150 | Cadeira Meia Solidária: R$ 200 | Cadeira Inteira: R$ 300 | Mesa Ouro: R$ 1,6 mil | Mesa Prata: R$ 1,4 mil
  • EMO FEST
  • QUANDO: Sábado (4), a partir das 22h
  • ONDE: Correria Music Bar, na Av. Est. José Júlio de Souza, 740, em Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: A R$ 20 pelo número (27)  98116-3325
  • HELL PRIMÁRIO, CALOURADA DE DIREITO DA UVV
  • QUANDO: Sábado (4), às 23h
  • ONDE: Casa Hitz, na R. Joaquim Lírio, nº 800, Praia do Canto, em Vitória
  • INGRESSOS: Para comprar, basta entrar em contato com o número (27) 99979-6583

DOMINGO (5)

  • PAGODE DA GIGA
  • QUANDO: Domingo (5), a partir das 11h
  • ONDE: Silvas Beach Club, na Av. Espírito Santo, 197, em Praia de Carapebus, na Serra
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da SuperTicket (com taxa de conveniência) a R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
  • BLOCO EU QUERO ELA 
  • QUANDO: Domingo (5), às 12h
  • ONDE: Bairro do Bonfim, em Vitória
  • TRAJETO: Av. Hermínio Blackman até a Av. Marechal Campos
  • BLOCO AMIGOS DO ITARARÉ
  • QUANDO: Domingo (5), às 14h 
  • ONDE: Itararé, Vitória
  • TRAJETO: Rua das Palmeiras até a Rua Marins Alvarino. Saída da praça do bairro Itararé
  • BLOCO ME LIBERA NEGA
  • QUANDO: Domingo (5), às 15h
  • ONDE: Jardim Campo Grande, em Cariacica 
  • DEIXA EM OFF
  • QUANDO: Domingo (5), às 20h
  • ONDE: Gordinho Praia do Canto, na R. Joaquim Lírio, 823
  • ENTRADA: Gratuita até às 22h
  • PAULA RODRIGUES E RAYANNE MEIRA (SERTANEJO)
  • QUANDO: Domingo (5), às 21h
  • ONDE: Wanted Pub, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35 , na Praia do Canto, Vitória

