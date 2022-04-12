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Agenda

Festivais de música e palhaçaria animam a quarta (13); veja agenda

Para quem gosta de soltar a voz, tem karaokê em Vila Velha. Além disso, o dia terá samba, exposições e muito mais. Confira todos os destaques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:24

Especial

16º Festival Sérgio Sampaio

Após dois anos em edições online, festival volta à formato presencial com bate-papo musical e shows. A partir das 19h30, show musical com Dora Dalvi, Heviny Moura, Paula Maddi, Aline Maria, Luiza Dutra, Elaine Vieira e Tamy. Ingressos: R$ 10 ((meia, comerciário, dependente e empresário) e R$ 12 (conveniados), à venda no site lets.events.

3º Festival de Palhaçaria Capixaba - Moqueca de Palhaço

Evento gratuito reúne mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo, terá oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa. Às 9h, Oficina Caminhos do Palhaço e às 15h, Oficina Figurino e Indumentária do(a) Palhaço(a), no Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro. Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória. Além do Espetáculo, Lacarta’s Cabaret disponível no canal de youtube: www.youtube.com/lacartacircoteatro

Shows

Mixturadim do Giga

Com Grupo DBobeira e Expresso do Samba. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.

Banda Outrora 027

A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Boteco da Bianca

Com Bianca Vedova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.

Josh Simom

A partir das 19h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Celim 360º

Com Grupo 360º, É o Clima e Puro Estilo. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Entrada franca para mulheres até às 22h. Informações: (27) 99898-1912.

Quartaneja

Com Lucas Mutz. A partir das 21h, no D'Graus Bar & Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Para soltar a voz

Karaokê do Correria

A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325. Entrada franca.

Karaokê 426

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Exposições

Retratos da Terra

Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

Impressionismo pelas ruas da Vila

Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.

Lazer

Universo L.O.L Surprise

O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.

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