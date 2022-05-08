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Dia das Mães

Domingo (8) com feijoada, samba e lazer para família no ES; veja agenda

A agenda do dia tem várias opções de samba pelo estado, além de lazer em família e exposições de arte. Confira os destaques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 09:00

Música ao vivo

Feijoada do João 9ª Edição

Com Leci Brandão e Arlindinho Cruz. A partir das 12h, na Chácara Flora. Chácara Flora, ROD ES-010, Km 4,5, Chácara Parreiral, Serra. Ingressos: R$ 80 (meia/ 3º lote); R$ 140 (duplo/ inteiro/ 3º lote) e R$ 180 (triplo/ inteira/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.

Tardezinha do Celim

Com D' Bem Com A Vida, Sem Medida, Pagolance. A partir das 16h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 18h). Informações: (27) 99898-1912.

Ô Sorte!

Com Pagode Retrô e Maycon Sarmento. A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 19h.

Roda de Samba

Com Samba Junior, Herlon e Alisson do Banjo. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 19h.

Lazer

Desafio Radical

Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Para rir

Tô Quase Lá

Com Pritello. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia) e R$ 50 (duplo), à venda no site vixcomedyclub.com.br.

Especial

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 08h, Passeio Ciclístico com Saída da Prefeitura; 10h, Final IV Concurso do Lenhador na Praça Florêncio Augusto Berger. Em seguida, Jogos Germânicos com Corrida do Ovo na Colher, Corrida de Carrinho de Mão e Arremesso de Chopp; 14h, Apresentação dos Grupos de Danças Folclóricas Os Pomeranos, Hochlandtanz, Neo Latino e Pomerdansen no Ginásio de Esportes Hermann Röelke.

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

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