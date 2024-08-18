Domingo (18) com Silva, Paulinho Gogó e Festival Parque Aberto

Shows
Festival Movimento Cidade
O evento chega ao seu último dia com show de Silva, Kaê Guajajara, Cabokaji e muitos outros cantores. Além de cinema, batalhas, oficinas, arte urbana, lojinhas e praça de alimentação. A entrada é gratuita (mediante a doação de 1 kg de alimento). Abertura dos portões: 14h. Local: Novo Parque da Prainha, em Vila Velha. Veja mais informações sobre o festival aqui.
Especial
Festival Parque Aberto
O festival vai levar as bandas The Skeep (indie rock), Marajah (reggae) e a cantora Noy Nunes para se apresentar no Parque Cultural Casa do Governador. O evento acontece de 9h às 13h, com ingresso retirado no Sympla. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha.
Festival de Esquetes
Estudantes da Oficina de Atores Abel Santana que, além da atuação, também são responsáveis pelo processo criativo, da produção ao roteiro das 58 peças que serão apresentadas. Horário: às 19h e às 21h. Ingressos: R$ 49 (meia entrada). Todos pagam meia comprando até 30 minutos antes do início do espetáculo. Local: Avenida Dante Michelini, 501, loja térreo, Jardim da Penha. Classificação livre.
Memory Bazaar
Evento vai reunir música, literatura, cinema e outras manifestações artísticas e culturais no Triplex Vermelho, a partir das 9h. Entrada gratuita. Praça Costa Pereira, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Noite Fandangueira
Com Irmãos de Minas, Emerson Tesch, Forró Remelexo, Juninho Rocha e Kadu Vieira na Matrix. Entrada gratuita até 18h. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Niver do Frazão
Com Frazão, Gustavo o Bravo, Leozinho e Maycon Sarmento no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Baile do JJ
Com DJ Japa, Pratikerê, Frenessy e DJ Martins no Correria Music Bar a partir das 22h. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
No Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sol Pessoa
A cantora Sol Pessoa se apresenta no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Samba do Joca
Com Joca na A Oca, a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Teatro
Se Acalme
O humorista Emerson Ceará, em seu novo show solo "Se Acalme", explora tudo aquilo que nos irrita: falta de dinheiro, rolês ruins, gente esquisita e muito mais. Não recomendado para menores de 18 anos. Horário: 20h e 22h. Ingressos: R$ 90 (inteira), R$ 45 (meia entrada) e R$ 60 (solidário com 1kg de alimento):. Vendas dos ingressos pelo Sympla. Rua Dr. João Carlos de Souza,55, Vitória.
Só e Bem Acompanhado
Inspirado no filme do próprio artista “Top Love – Só e Bem Acompanhado”, o artista Paulinho Gogó desembarca em Vitória. Horário: às 17h (domingo). Ingressos: Plateia: R$ 120, (inteira) e R$ 60 (meia). Mezanino: R$ 39,60 (inteira) e R$ 19,80 (meia). Local: Teatro da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Os Três Porquinhos
A clássica história dos três porquinhos, sessões às 15h e 17h no Teatro Campaneli. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da Sympla. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, 75, na Enseada do Suá, em Vitória
Tarde Encantada
Espetáculo Rapunzel. O mais procurado do reino se esconde em uma torre e acaba prisioneiro de Rapunzel, residente de longa data do local. Dona de cabelos dourados e mágicos ela está trancada há anos e deseja desesperadamente a liberdade. A adolescente determinada faz um acordo com o rapaz, e, juntos, partem para uma aventura emocionante. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito, porém as inscrições devem ser feitas no sie do shopping. Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Exposições
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: circuito encantado, oficina de castelo, estátua, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Castelo do Dragão
Espaço super divertido com piscinas de bolinhas, escaladas e escorregador do Dragão. Data: todos os dias, até 31/08. Piso: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingo de 10h às 21h. Valor: a partir de R$ 30,00 por 15 minutos. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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