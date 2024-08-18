Domingo (18) com Silva, Paulinho Gogó e Festival Parque Aberto

Espetáculo Rapunzel. O mais procurado do reino se esconde em uma torre e acaba prisioneiro de Rapunzel, residente de longa data do local. Dona de cabelos dourados e mágicos ela está trancada há anos e deseja desesperadamente a liberdade. A adolescente determinada faz um acordo com o rapaz, e, juntos, partem para uma aventura emocionante. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito, porém as inscrições devem ser feitas no sie do shopping. Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.