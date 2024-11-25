Domingo (1) com concerto na Catedral e peça com Arlete Salles no ES

Shows
Apiacá Fest
O Apiacá Fest acontece na praça ao lado da Prefeitura de Apiacá, reunindo feira de produtos artesanais, como os de vestuário e gastronomia, e atrações musicais. Horário: a partir das 12h. Atrações: Abertura da feira (12h), show com Roger Makson (14h), Robson Castro (16h), João Victor & Paulinho (18h) e Paula Neves (21h).
Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana
A programação terá início com a abertura (15h), seguida por show de Waguinho Santana (16h) e show de Donato Fontana (18h30). Data: de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2024. Entrada gratuita. Local: no Parque de Exposições de Viana Sede. Avenida Beira-rio, 353, Santa Terezinha, Viana.
Show da MUG recebe Pega no Samba
Além do DJ Pato, que vai esquentar a pista de dança, o show contará com um time de estrelas que inclui intérpretes, rainhas, passistas, bateria, baianas, velha guarda, casais de mestre sala e porta bandeira, destaques, musas e musos. Ingresso: R$ 10. Data: domingo (1). Horário: a partir das 19h. Local: quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG) - Rua Mourisco, Glória, Vila Velha.
Especial
Mundo do Army
Será um dia para você ouvir as músicas do BTS, comprar produtos oficiais e fanmade, dançar, fazer tudo isso se sentindo confortável com vários ARMYS que você irá conhecer lá. O evento terá lojinhas, random play dance, playlist 100% BTS, brincadeiras que os meninos já fizeram no Run, sorteios, convidados e muito mais. Ingressos (2° lote): R$ 43 pelo site Sympla. Local: Boulevard Shopping Vila Velha - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Summer Vibes K-Party
Apresentações de dança com a equipe YunikonLand e Random Play Dance. DJs vão comandar as pick-ups, tocando os maiores sucessos do K-Pop. Para completar a experiência, o evento contará com estande de produtos temáticos, drinks não alcoólicos e uma festa para os participantes brilharem como verdadeiros ídolos. Entrada: Gratuita e solidária. Doe 1kg de alimento não perecível (opcional) para ajudar uma instituição beneficente. Data: Domingo, 1º de dezembro. Horário: Das 14h às 20h. Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro Programação:
Concerto de Natal do Algazarra Coral
Concerto de Natal do Algazarra Coral – Martim Lutero Galati. Data: 10 de novembro Horário: 9h. Local: Catedral Metropolitana de Vitória - Praça Dom Luís Scortegagna, s/n, Centro, Vitória Entrada gratuita - Aberto ao público com interpretação em Libras.
Circo do Noel
Apresentação circense de Monociclo, Malabrista com claves, Monociclo Girafa. Data: domingo (1º de dezembro). Sessões às 15h30 e 16h30 Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
Festas e baladas
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 pela lista disponível no link da bio de estabelecimento. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagofunk
Com Leqsamba e Nesse Clima, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Mãe Joana Fora de Casa em VV
Mãe Joana Fora de Casa em VV com Dmoleque, Pagode do Abreu, ML da Vila e Dodô, a partir das 20h, na Boate Garden. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha.
Deixa em Off
Com Frazão, Du Nosso Jeito e Andin no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Pub 426
Beatles na Calçada com Beat Club, às 16h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Sol Pessoa
Sol Pessoa (samba) no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Ninguém Dirá que é Tarde Demais
Sinopse: Sob a direção de Amir Haddad e com texto de Pedro Medina, a peça explora com leveza e humor o amor na terceira idade durante o isolamento social da pandemia. Arlete Salles volta aos palcos acompanhada de Edwin Luisi, seu filho Alexandre Barbalho e seu neto Pedro Medina. Horário: 17h. Ingressos a partir de R$ 19,50, bilheteria da Ufes e pelo Sympla. Local: Teatro Universitário – UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Teatro Natalino - Os presentes de Natal
Espetáculo teatral para toda a família com temática natalina e narrativa sobre os presentes de Natal. Data: domingo (1º de dezembro). Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Com curadoria de Bruna Gregório, a exposição é uma elaboração do Museu das Favelas e visa levar a arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Diversão na Praça
Construindo com lego - Brincadeiras cantadas do Natal - Oficina de boneco de neve de imã - Pula-pula. Data: domingo (1º.) Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
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