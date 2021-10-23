Domingo (31/10) contará com show de Jeito Moleque em Vitória

Liberação de eventos presenciais
Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.
PARA CURTIR
Jeito Moleque
A partir das 16h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 1); R$ 80 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.
Halloween da Base
Com Tibery, Bero, Isaque Gomes, Cariello, Beleite e Álice. A partir das 18h, no Na Vista (Rua Roseni Borges Alvarado, Vitória). Ingresso: R$ 30 (individual, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18
Regional da Nair
A partir das 16h, no Clube Alvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 60 (individual, meia, lote 3); R$ 60 (individual, meia solidária, lote 3); R$ 120 (individual, inteira, lote 3). Venda: no site Le Billet.
Maycon Sarmento + Samba Rei
A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h30. Informações: (27) 99921-7971.
Freelance + Allan Vieira + Pedalasamba + JV de VV + Dj Nyka
A partir das 18h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576.
MÚSICA AO VIVO
God Damh acústico
A partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Duets Acústico
A partir das 16h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.
Liana de Castro (piano) + Luiz Carlos Salles (contrabaixo) + Marcus Bacalhau (pandeiro)
A partir das 18h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e choro. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.
Léo Vieira
A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.
Samba Crioulo + Sem Medida + Dj André Suela
A partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.
Diego Lyra & convidados
A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).
INFANTIL
Le Petit Cirque
Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.
EXPOSIÇÕES
Casa da Memória
O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344.