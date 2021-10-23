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Agenda

Sábado (30/10) terá show do grupo Vou Pro Sereno em Vitória

Programação cultural também contará com apresentação de PK FreeStyle e Casaca

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:20

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Estação ES Casaca

Mais Moozie e Dj Mar. A partir das 21h, no Atalanta Castelo (R. Parajú, 1-67,  Esplanada, Castelo, ES, 29360-000, Brasil). Ingresso: R$ 20 (inteira, geral, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. Obrigatória apresentação de cartão de vacina com ao menos a primeira dose ou teste PCR negativo das últimas 48 horas. 

PK FreeStyle + Dj Zullu

Mais Beleite, Cariello, Gustavo o brabo, Perotz e Luuh. A partir das 21h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 50 (geral, meia); R$ 110 (geral, meia). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Vou Pro Sereno

Mais D'Bem com a Vida e Samba Jr. A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Avenida Antônio Pinto de Aguiar, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 70 (pista, meia, lote 5); R$ 140 (pista, inteira, lote 5); R$ 150 (camarote, meia, lote 5); R$ 300 (camarote, inteira, lote 5). Venda: no site Le Billet.  

Baile das Bruxas Casa 7

Com André Prando, tropix e Dj Ursula. A partir das 17h, na Casa 7 (R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 50 (individual, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.

Mc Marcinho

Mais Gustavo o Brabo e Frazão. A partir das 18h, no Butiquim do Gordinho (R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares). Ingresso: R$ 30 (couvert, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.

Freelance + Leley

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99921-7971.

Halloween Santo Cupido

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 60 (geral, meia, lote 1); R$ 120 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Monster Party

Com Djs Phi Andrade, Emily Raizer, Fred Rigoni, Temponi e Bravin. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: halloween songs, pop, 150 bpm, electro e pop br. Ingresso: R$ 50 (on-line, lote 1); R$ 60 (on-line, lote 2); R$ 80 (na portaria, sujeito à disponibilidade). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Pagode Retrô + Clube do Samba + João Fellipe & Rafael + Fabrício V

A partir das 19h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$40 (geral, meia, lote 1); R$ 80 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket.

Breno & Bernardo

A partir das 23h, na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Ingresso: não informado. Informações e reservas: (27) 99889-0278. Classificação 18 anos.

Isaque Gomes + Rômulo e Theo + Éder Araújo

A partir das 22h, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: não informados. Informações: (27) 99966-8649. Classificação: 18 anos.

Diego Rodrigues + DJ JV de VV + Farra Dois

A partir das 15h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso: não informado. Informações: (27)99994-7171.

Pedro Scmid + Zé felipe e Romário + Felipe Brava

A partir das 21h, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Santa Lucia, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99820-3554. Classificação: 18 Anos. 

Luiz lemos + Nesse clima + Gabriel Pratti + Guga no beat

A partir das 21h, no Let's vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576.

PK em Guarapari

Mais Jess Benevides, Carla Robertão, Isac Gomes e outros. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingresso: R$ 40 (pista, meia, lote 1); R$ 80 (pista, inteira, lote 1); R$ 60 (camarote, meia, lote 1); R$ 120 (camarote, inteira, lote 1); R$ 2000 (lounge, meia, promocional). Venda: no site SuperTicket

Halloween Hangar

Com Blacksete e Glauco. A partir das 20h, no Hangar Gastrobar (Av. Braúna, 1168, Serra). Ingresso: R$ 50. venda: no site Lets Events.  

MÚSICA AO VIVO

Samba de Raiz

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.

God Damh acústico

A partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Full Time

A partir das 19h30, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

The Rockouter's

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Ubando

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Cadu Caruzo

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Sérgio Rouver Trio

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, jazz. Informações: (27) 3025-1516.

Jack Low

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99249-8543.

Matheus Viana (plauta e voz) + Luciano Furtado (violão 7 cordas e voz) + Léo de Paula (percussão)

A partir das 12h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e choro. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Christian Magioni + Lucio Vicente + Lucas Casconcelos

A partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, rock nacional. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Luciano Santos

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra).  Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Carol e Priscilla

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Anderson Delpupo

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Pagode & Cia + Nesse Clima + Andrezinho + Samba Junior + Diogo Dj + Jota Viana

A partir das 16h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). Informações: (27) 99898-1912.

Marsu Frontin

A partir das 18h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

Banda DuBalaio

A partir das 20h, no Cabana do Luiz (Av. Abdo Saad, 2003, Jardim Botânico / Jacaraípe, Serra). repertório variado.

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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