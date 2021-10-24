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Para curtir

Dia 13 de novembro contará com apresentação do Grupo Clareou na Serra

Bandas New Jersey e Back to The Past também fazem parte da agenda do dia; confira a programação

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 10:56

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Clareou

A partir das 20h, no Spettus (R. João Germano de Melo, 2626-2802, Jardim Atlântico, Serra). EVENTO CANCELADO POR CONTA DAS FORTES CHUVAS NO ES

Mumuzinho

A partir das 22h, na Arena North Star (Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina). Ingresso: R$ 35 (vip, meia, lote 2); R$ 70 (vip, inteira, lote 2); R$ 100 (open bar, meia, lote 2); R$ 200 (open bar, inteira, lote 2). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18.

Bob Rum + MC Galo + MC Neném

A partir das 21h, no Matrix Music Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 25 (pista, meia, lote 1); R$ 40 (camarote, meia, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação: 16 anos.

Marina Sena

A partir das 17h, na Casa 7 (R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 90 (individual, meia, lote 4); R$ 180 (individual, inteira, lote 4); R$ 90 (individual, meia solidária, lote 4). Venda: no site Le Billet.

ESPECIAL

De Volta Para o Degusta

O Festival de cerveja artesanal ocorre nos períodos de 4 a 7 e 11 a 14 de novembro, com diferentes shows para animar a galera. Ocorrendo no Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha), sempre das 17h às 00h, a entrada do evento que casa gastronomia, música e muita cerveja é gratuita. Confira a programação artística do dia:

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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