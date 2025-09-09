Mercado em discussão

Talk Imóveis 2025 reúne empresários, construtoras e corretores em debates sobre financiamento e futuro das cidades

Evento será realizado no dia 17, na Rede Gazeta, com programação exclusiva para construtoras pela manhã e aberta a corretores e demais interessados no período da tarde

Bianca Lemos

Publicado em 9 de setembro de 2025

Especialistas participaram de Talk Imóveis 2024 Crédito: Arthur Louzada

Se você faz parte ou se interessa pelo mercado imobiliário capixaba, anote na agenda: no próximo dia 17 de setembro, uma quarta-feira, um dia inteiro de troca de ideias sobre hábitos e tendências de consumo marcará a 6ª edição do Talk Imóveis de A Gazeta. O evento vai reunir especialistas, empresários, construtoras e corretores em debates sobre financiamento, inovação, planejamento urbano e os rumos das cidades, em Vitória.

A programação será dividida em dois momentos: pela manhã, das 09h às 12h, os painéis serão voltados a construtoras e empresários do setor, em ambiente reservado para convidados. A partir das 14 horas, a Rede Gazeta abre as portas aos corretores de imóveis e demais interessados nos painéis com foco em um amplo raio-x do mercado no ES e tendências profissionais para quem trabalha na área.

Quer participar da programação? Clique aqui e inscreva-se agora

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destaca que o Talk Imóveis cumpre um papel estratégico ao aproximar o mercado de discussões que impactam diretamente o setor imobiliário. “Esse encontro entrega dados atualizados, análises econômicas e tendências de mercado, ajudando investidores, construtoras e profissionais a enxergarem novas possibilidades de crescimento. E o nosso propósito é justamente esse: criar um espaço de troca que fortaleça o mercado imobiliário capixaba e contribua para o desenvolvimento da Região Metropolitana”, pontua.

Confira a programação:

09h - Novas fontes de Funding Imobiliário

Nesse painel mediado pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho, especialistas da área vão discutir como as novas fontes de recursos estão transformando a forma de financiar empreendimentos imobiliários, ampliando oportunidades de negócios, acelerando lançamentos e garantindo maior fôlego financeiro para construtoras de todos os portes.

Painelistas: Ricardo Vieira, diretor da empresa Pátria Investimentos; José Aguiar, o Superintendente técnico da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e Alexandre Schubert, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi).

10h - Verticalização x PDMs: para onde vai o crescimento das cidades?

O painel irá debater de que forma os Planos Diretores Municipais (PDMs) influenciam o ritmo e formato da verticalização urbana. O foco será discutir como equilibrar a verticalização, densidade populacional, mobilidade, qualidade de vida e crescimento econômico.

O painel será mediado pela editora de Imóveis e Motor, Karine Nobre, com palestra do arquiteto e urbanista Luís Henrique Villanova.

11h - Inovação e novas tecnologias na construção

Os profissionais vão apresentar as principais tendências tecnológicas que estão transformando o setor da construção civil – de métodos construtivos inovadores a soluções digitais e sustentáveis.

Painelistas: Kelvin Montini, sócio da Construct IN; Heliomar Venâncio, presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura do ES (ASBEA ES) e Léo Abreu, CEO da Facom Engenharia e diretor de obras corporativas do Sinduscon – ES.

Painéis abertos ao público:

15h – Pesquisa Raio-x do Mercado Imobiliário capixaba 2025

No período da tarde, a programação começa com a apresentação da pesquisa Raio-X do Mercado Imobiliário Capixaba 2025.

A mediadora do painel será Karine Nobre e os dados serão apresentados pela coordenadora de Audiência e Pesquisa da Rede Gazeta, Tatianna Salles.

Para se inscrever clique aqui. As inscrições são gratuitas e limitadas.

16h - A nova regra do jogo: corretor especialista ou generalista?

O painel também trará cases práticos, experiências de mercado e orientações sobre como os corretores podem se posicionar de forma mais assertiva, seja aprofundando-se em segmentos específicos ou ampliando seu campo de atuação.

Painelista: Renato Nolasco, gerente geral de Vendas da Lotes CBL, e os corretores de imóveis Juliana Leão e Tiago Lucas.

Para se inscrever clique aqui. As inscrições são gratuitas e limitadas.

