Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edicase Brasil

10 dicas para evitar acidentes elétricos com a decoração de Natal

Veja manter os ambientes bonitos e seguros para a sua família nesta época do ano

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 nov 2024 às 15:44
A decoração de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: Impact Photography | Shutterstock)
A decoração de Natal requer cuidados para evitar acidentes (Imagem: Impact Photography | Shutterstock) Crédito:
Lâmpadas coloridas, fitas de iluminação, pisca-pisca, cordão de luz, cascatas de led, estrelas brilhantes e árvores de Natal com fibra óptica. As opções de decoração natalina são inúmeras e transformam a fachada e o interior de residências, estabelecimentos comerciais, hotéis, escolas, praças e avenidas. Não há limite para a criatividade, mas o manuseio de decorações elétricas requer cuidados.
O alerta é do engenheiro de Controle e Automação, Ricardo Jacobi, professor do curso de Eletrotécnica da Escola Técnica Tupy – instituição do ecossistema UniSociesc. “Na hora de planejar a decoração é preciso levar em conta os itens que serão adquiridos e instalados. O uso consciente e responsável da decoração natalina evita acidentes, como princípios de incêndios que podem levar a danos materiais ou físicos”, explica.
Os cuidados começam já na compra dos materiais. Os enfeites ligados à rede de energia elétrica devem ser compatíveis com as instalações do imóvel para evitar aquecimento e sobrecarga. “Materiais usados precisam ser revisados e não é indicado fazer emendas nos cabos de energia nem usar benjamins. Deixar instalações expostas ao sol e à chuva também é perigoso”, orienta o engenheiro. 
Para ajudar na instalação da decoração e garantir um Natal seguro, Ricardo Jacobi dá algumas dicas importantes. Confira!

1. Certificado do Inmetro

Ao comprar a decoração de Natal, verifique a certificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) que atesta os padrões de segurança do produto.

2. Escolha materiais de boa qualidade

Priorize materiais de boa qualidade e descarte itens com fios desgastados, remendados ou conexões frouxas.

3. Opte pelo LED

Opte por lâmpadas LED , que consomem menos energia, são mais brilhantes e geram menos calor, o que reduz o risco de incêndio.
É importante verificar a potência total dos enfeites da decoração de Natal (Imagem: Beekeepx | Shutterstock)
É importante verificar a potência total dos enfeites da decoração de Natal (Imagem: Beekeepx | Shutterstock) Crédito:

4. Verifique a potência dos enfeites

Certifique-se de que a potência total dos enfeites da decoração de Natal não exceda a capacidade da sua instalação elétrica.

5. Atenção com a rede elétrica

Antes de iniciar a instalação, desligue a energia no disjuntor. Fixe a decoração de Natal com ganchos e fitas próprios para esse fim.

6. Mantenha os enfeites em ambiente seco

Não utilize enfeites molhados. A água conduz eletricidade e, por isso, a decoração não deve ficar exposta à chuva ou umidade.

7. Desligue os enfeites antes de sair ou dormir

Não sobrecarregue as tomadas e desligue os enfeites ao sair de casa ou antes de dormir.

8. Faça a manutenção das instalações

Faça inspeções regulares na decoração de Natal para checar os fios e identificar pontos de superaquecimento.

9. Cuidado com crianças e animais de estimação

Mantenha crianças e animais de estimação longe da decoração elétrica. Eles podem puxar os fios ou colocar objetos metálicos nos enfeites, causando choques elétricos.

10. Escolha o local de instalação 

Não instale as luzes perto de materiais de fácil combustão, como cortinas ou outros enfeites de papel, algodão, lã, palha etc.
É importante tomar cuidado ao instalar os enfeites em lugares altos (Imagem: mooremedia | Shutterstock)
É importante tomar cuidado ao instalar os enfeites em lugares altos (Imagem: mooremedia | Shutterstock) Crédito:

Risco de queda

A eletricidade não é o único risco para quem faz a decoração de Natal . Como a maioria dos enfeites é colocada em locais altos, o risco de queda precisa ser levado em consideração. Segundo Ricardo Jacobi, a prevenção é a melhor forma de caprichar na decoração sem se machucar. “Todo trabalho em altura requer cuidados e é essencial usar escadas adequadas para o acesso aos telhados e fachadas”, ensina.
Além disso, continua o engenheiro, não é indicado pisar diretamente nas telhas, que não são projetadas para suportar peso em excesso. Outra dica para quem não tem os equipamentos de proteção necessários para trabalho em altura é recorrer a um especialista.
Por Graziela Lindner

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatizador
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados