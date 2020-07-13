Hub e aceleradora: centro de valor no ecossistema de startups no ES

Empreendedores em atividade na "Brooder" Crédito: Alexandre Rodrigues/Arquivo

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque mais uma iniciativa local, daqui do Espírito Santo, que permite com que ideias empreendedoras ganhem o mundo. O destaque desta segunda (13) é o trabalho realizado pela "Brooder", um centro de valor criado, justamente, para conectar os empreendimentos do grupo a negócios inovadores e para fomentar o ecossistema empreendedor. Alexandre Rodrigues, acceleration & community da "Brooder", participa da conversa e traz detalhes do programa. A sede do programa fica na Avenida Vitória, na Capital, no Forte São João.

Acompanhe a detalhes da conversa:

Your browser does not support the audio element. CBN INOVAÇÃO - 13-07-20

Rodrigues destaca que o ecossistema de inovação e empreendedorismo passa por uma grande expansão no Brasil e os principais atores desse mercado são as startups. Entretanto, boa parte dos envolvidos ainda tem dúvidas sobre o mercado. O programa da "Brooder" é dividido em duas etapas. A primeira, chamada de "Garagem", é um momento de entendimento do plano do empreendedor para a startup e para conhecer a equipe que vai entregar a visão do negócio. "Na segunda etapa, iniciamos o processo de aceleração, no qual buscamos acompanhar os empreendedores para orientá-los na execução do plano e trabalharmos juntos para um novo cenário de crescimento do negócio", detalha Rodrigues.