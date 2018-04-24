Horário dos cartórios eleitorais vai ser ampliado no início de maio

O TRE quer evitar situações como a desta fila de manhã cedo para eleitores fazerem o cadastramento eleitoral em Vila Velha Crédito: Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral vai ampliar o horário de atendimento dos 51 cartórios eleitorais em todo o Estado para beneficiar os eleitores que deixaram para acertar sua situação legal na última semana do prazo. Nos dias 2 a 4 e 7 a 9 de maio, o expediente será das 9h às 18h – normalmente os cartórios funcionam entre 12h e 18h. A expectativa do TRE-ES é de que as filas registradas em Vila Velha, no início do ano, não se repitam.

De olho no prazo

E atenção ao calendário eleitoral: dia 9 de maio é o último prazo para cadastro de novos títulos, transferência de domicílio e quitação de pendências com a Justiça Eleitoral para os interessados em votar nas eleições de outubro.

Bem-vindo ao clube

A coluna parabeniza o sempre racional vereador Mazinho dos Anjos (PSD), que ontem conseguiu aprovar seu primeiro projeto de lei dando nome de rua em Vitória.

Seu f@#$*&a!

A greve dos professores de Vitória deixou algumas pessoas com os nervos à flor da pele. Numa rede social, o assunto provocou um bate-boca entre o prefeito Luciano Rezende e o ex-vereador Marcelão (PT).

Tempo instável

Os institutos especializados estão prevendo muitos raios na Serra, onde o prefeito Audifax anunciou seu apoio à candidatura da senadora Rose de Freitas ao Palácio Anchieta.

Cá e lá

Comentário de um torcedor sobre os jogos do Brasil e da Europa: “Eles levam tanta vantagem nos aspectos técnico e organizacional que parece que a gente está vendo dois esportes diferentes”.

Tempo fake

O termômetro do relógio digital instalado pela PMV na Av. Nossa Senhora dos Navegantes está de gozação. Ontem, por volta das 13h30, marcava 40 graus, quando a máxima naquele momento estava 27.

Aceita-se imortal

Quer ser imortal na Academia Feminina Espírito-santense de Letras? Então encaminhe para a AFESL seu currículo com comprovantes de identidade e de obras e carta de solicitação, com justificativa, para ser inscrita.

Decadência civilizatória

O que está acontecendo em Linhares? Primeiramente, 1,5 mil livros emprestados pela Biblioteca Municipal não foram devolvidos. Agora a prefeitura revela que um furto e um vandalismo a uma estação de tratamento de esgoto da cidade provocou prejuízo de R$ 10 mil e dano à população.

Reforma já!

Na solenidade de entrega da Comenda Jerônimo Monteiro ao arcebispo de Vitória, o governador Hartung disse, em tom de brincadeira, que a Previdência do Vaticano vai quebrar com a aposentadoria precoce de dom Luiz Mancilha.

Alô, seu papa!

O arcebispo, que faz 76 anos em 6 de maio, apresentou sua renúncia ao Vaticano desde o ano passado, mas o papa Francisco ainda não definiu o substituto de d. Luiz.

O santo

Na foto do governador com seu vice, arcebispo e padres após a cerimônia, pode-se ver lá ao fundo o ex-vereador Zezito Maio, bem comportadinho.

Copa digital

A Copa do Mundo, que ainda está meio fria, começa a esquentar em alguns grupos de WhatsApp. Já tem postagem para quem quer programar cerveja e churrasco nos dias de jogos do Brasil até a final (será que dá?).

Constatação

Alguns ministros do Supremo vão, na prática, enterrar a Lava Jato.

Bombas bombando

Até postos de combustível que tradicionalmente vendiam gasolina mais barato agora estão alinhados com a concorrência e vendendo o produto com o preço nas alturas.

Cultura solidária

Cerca de 50 artistas vão promover show culturais para ajudar as vítimas dos alagamentos em Cariacica. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. O EncontrArte Cultural será realizado sexta, às 18h, no Centro Cultural Frei Civitela e no sábado, às 10h, na Igreja Batista de Itanguá.

As mais lembradas

Hoje será lançado o Recall de Marcas A GAZETA, a pesquisa com as marcas mais lembradas em 2018 pelos consumidores.

Quem?

A BR 262 continua uma buraqueira só. Um “ótimo” cartão-postal para o inverno que se aproxima.

Papo cabeça

A Aliança Francesa vai abrir suas portas para a Astrologia. Amanhã, às 19h30, o astrólogo Antônio Carlos Bola Harres vai falar sobre “Os Doze Signos do Zodíaco Ilustrados na A

Alô, eleitor!