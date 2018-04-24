Horário dos cartórios eleitorais vai ser ampliado no início de maio

O TRE quer evitar situações como a desta fila de manhã cedo para eleitores fazerem o cadastramento eleitoral em Vila VelhaCrédito: Arquivo
O Tribunal Regional Eleitoral vai ampliar o horário de atendimento dos 51 cartórios eleitorais em todo o Estado para beneficiar os eleitores que deixaram para acertar sua situação legal na última semana do prazo. Nos dias 2 a 4 e 7 a 9 de maio, o expediente será das 9h às 18h – normalmente os cartórios funcionam entre 12h e 18h. A expectativa do TRE-ES é de que as filas registradas em Vila Velha, no início do ano, não se repitam.
De olho no prazo
E atenção ao calendário eleitoral: dia 9 de maio é o último prazo para cadastro de novos títulos, transferência de domicílio e quitação de pendências com a Justiça Eleitoral para os interessados em votar nas eleições de outubro.
Bem-vindo ao clube
A coluna parabeniza o sempre racional vereador Mazinho dos Anjos (PSD), que ontem conseguiu aprovar seu primeiro projeto de lei dando nome de rua em Vitória.
Seu f@#$*&a!
A greve dos professores de Vitória deixou algumas pessoas com os nervos à flor da pele. Numa rede social, o assunto provocou um bate-boca entre o prefeito Luciano Rezende e o ex-vereador Marcelão (PT).
Tempo instável
Os institutos especializados estão prevendo muitos raios na Serra, onde o prefeito Audifax anunciou seu apoio à candidatura da senadora Rose de Freitas ao Palácio Anchieta.
Cá e lá
Comentário de um torcedor sobre os jogos do Brasil e da Europa: “Eles levam tanta vantagem nos aspectos técnico e organizacional que parece que a gente está vendo dois esportes diferentes”.
Tempo fake
O termômetro do relógio digital instalado pela PMV na Av. Nossa Senhora dos Navegantes está de gozação. Ontem, por volta das 13h30, marcava 40 graus, quando a máxima naquele momento estava 27.
Aceita-se imortal
Quer ser imortal na Academia Feminina Espírito-santense de Letras? Então encaminhe para a AFESL seu currículo com comprovantes de identidade e de obras e carta de solicitação, com justificativa, para ser inscrita.
Decadência civilizatória
O que está acontecendo em Linhares? Primeiramente, 1,5 mil livros emprestados pela Biblioteca Municipal não foram devolvidos. Agora a prefeitura revela que um furto e um vandalismo a uma estação de tratamento de esgoto da cidade provocou prejuízo de R$ 10 mil e dano à população.
Reforma já!
Na solenidade de entrega da Comenda Jerônimo Monteiro ao arcebispo de Vitória, o governador Hartung disse, em tom de brincadeira, que a Previdência do Vaticano vai quebrar com a aposentadoria precoce de dom Luiz Mancilha.
Alô, seu papa!
O arcebispo, que faz 76 anos em 6 de maio, apresentou sua renúncia ao Vaticano desde o ano passado, mas o papa Francisco ainda não definiu o substituto de d. Luiz.
O santo
Na foto do governador com seu vice, arcebispo e padres após a cerimônia, pode-se ver lá ao fundo o ex-vereador Zezito Maio, bem comportadinho.
Copa digital
A Copa do Mundo, que ainda está meio fria, começa a esquentar em alguns grupos de WhatsApp. Já tem postagem para quem quer programar cerveja e churrasco nos dias de jogos do Brasil até a final (será que dá?).
Constatação
Alguns ministros do Supremo vão, na prática, enterrar a Lava Jato.
Bombas bombando
Até postos de combustível que tradicionalmente vendiam gasolina mais barato agora estão alinhados com a concorrência e vendendo o produto com o preço nas alturas.
Cultura solidária
Cerca de 50 artistas vão promover show culturais para ajudar as vítimas dos alagamentos em Cariacica. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. O EncontrArte Cultural será realizado sexta, às 18h, no Centro Cultural Frei Civitela e no sábado, às 10h, na Igreja Batista de Itanguá.
As mais lembradas
Hoje será lançado o Recall de Marcas A GAZETA, a pesquisa com as marcas mais lembradas em 2018 pelos consumidores.
Quem?
A BR 262 continua uma buraqueira só. Um “ótimo” cartão-postal para o inverno que se aproxima.
Papo cabeça
A Aliança Francesa vai abrir suas portas para a Astrologia. Amanhã, às 19h30, o astrólogo Antônio Carlos Bola Harres vai falar sobre “Os Doze Signos do Zodíaco Ilustrados na A
Alô, eleitor!
Você compraria um carro usado da direção do PP?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.