Hora de enfrentar desafio de partir da teoria para a prática

Jair Bolsonaro (PSL), eleito presidente da República, em entrevista à imprensa Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

No último domingo, mais de 57 milhões de brasileiros deram seu voto de confiança para que Jair Bolsonaro cumpra as promessas de campanha. Algumas dialogaram diretamente com o setor econômico, entre elas as reformas da Previdência e tributária, as privatizações e a desburocratização do empreendedorismo. Outras foram ao encontro de anseios da população, como o enxugamento da máquina pública e as pautas voltadas à segurança pública. A agenda é pesada. Para conseguir levá-la a cabo, o presidente eleito terá que reverter sua popularidade em governabilidade.

batem cabeça sobre o “timing” e o grau da reforma. Bolsonaro precisa aproveitar o capital político conquistado nas urnas e o impulso do início de mandato, quando ainda impera um clima de euforia entre eleitores e base aliada, para implementar as medidas impopulares – entre elas a necessária Reforma da Previdência, uma bomba-relógio que cairá em seu colo já em 2019, caso não seja efetivada logo. O problema é que os dois nomes fortes do próximo governo, neste momento, ainda

superministério da Economia, Paulo Guedes sugere que a pauta seja tocada já, ainda no mandato de Michel Temer, seguindo à risca a proposta que ficou atravancada no Congresso. Já o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), confirmado como ministro da Casa Civil, prefere que o tema entre em votação no ano que vem e que se descarte as mudanças projetadas pelo atual governo, consideradas por ele um “remendo”. Indicado para o, Paulo Guedes sugere que a pauta seja tocada já, ainda no mandato de Michel Temer, seguindo à risca a proposta que ficou atravancada no Congresso. Já o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), confirmado como ministro da Casa Civil, prefere que o tema entre em votação no ano que vem e que se descarte as mudanças projetadas pelo atual governo, consideradas por ele um “remendo”.

Os desencontros entre a equipe de Bolsonaro têm uma razão de ser. Embora a carta de intenções do presidente eleito seja considerada positiva pela maioria dos brasileiros, muitas das propostas são vagas ou imprecisas. Falou-se muito sobre o que o novo governo pretende executar, mas muito pouco sobre como concretizará as metas anunciadas. Tal incerteza deixa mercado e população em compasso de espera.