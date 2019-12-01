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Leonel Ximenes

Homicídios crescem de novo em novembro e acima do índice de 2018 no ES

Foram registrados 98 assassinatos dolosos no Estado no mês; em outubro foram 89 e em novembro do ano passado, 79

Públicado em 

01 dez 2019 às 12:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Novembro teve 98 homicídios no Espírito Santo Crédito: Divulgação
Novembro teve o registro de 98 homicídios dolosos no Espírito Santo, resultado pior que o mesmo mês do ano passado, que teve 79 assassinatos. Aliás, desde julho último há uma tendência de alta nas mortes violentas. Em junho foram 57, menor marca do ano, mas no mês seguinte já subiu para 61. E só foi aumentando a partir daí: em agosto foram 74, mesmo quantitativo de setembro. Em outubro, mais uma arrancada: 89. A quantidade de mortes de novembro já é 71% maior do que a de junho último.
Apesar desse crescimento de homicídios nestes últimos cinco meses, o acumulado de janeiro a novembro (893 casos) é menor que os 1.025 do mesmo período de 2018. A queda é de 12,87%.
Considerando os últimos cinco meses, o Espírito Santo teve, em média, 79 assassinatos a cada ciclo. Caso não mude esta tendência, o Estado deverá terminar o ano com pouco mais de 960 homicídios. Os meses de junho e julho foram o fiel da balança e devem ser decisivos para que o Estado não ultrapasse a marca dos mil homicídios em 2019

NA GRANDE VITÓRIA

Excetuando Vitória, com sete homicídios, os demais maiores municípios da Grande Vitória ficaram na casa da dezena em novembro. Cariacica, pela terceira vez consecutiva com dois dígitos (e no terceiro mês com a Força Nacional na cidade), teve 10 assassinatos, enquanto Vila Velha ficou com 12 e, Serra, 15.
Os territórios de Terra Vermelha, em Vila Velha, e de São Pedro, em Vitória, são os que mais inspiram cuidados. A região canela-verde já acumula 28 assassinatos, contra 22 do mesmo período de 2018. Já na Capital, há o dobro:16 a 8.

LINHARES É CASO PERDIDO

Fontes da segurança já admitem que Linhares é caso perdido em relação ao ano passado, com 70 homicídios - no mesmo período de 2018, foram 62. E a cidade ainda tem o bairro mais violento do Estado, que é Interlagos, que ontem (28) mesmo registrou mais um assassinato.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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