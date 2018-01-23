Homens e mulheres na mesma luta

Recente matéria publicada em A GAZETA traz dados preocupantes. Revela que, a cada 30 minutos, um processo de violência doméstica contra mulher é aberto no Estado, envolvendo todas as classes sociais, religiões e escolaridades. Essa grande incidência e abrangência nos mostra o quanto esse tipo de violência é e deve ser tratado como um problema social e de saúde pública.

Ainda que estejamos vendo, ao longo dos últimos anos, um expressivo e crescente movimento de combate a essa violência, ainda falta muito para garantir que as próximas gerações não tenham que conviver com o mesmo nível de tragédias domésticas que vemos hoje.

Para efetivamente criarmos uma cultura onde o comportamento abusivo seja visto como inaceitável, precisamos que essa discussão seja estendida também e, principalmente, aos homens. Afinal, eles têm um importante papel como agentes e responsáveis pela prevenção e extinção do tipo de pensamento que motiva as ações violentas, seja nas rodas de conversa entre amigos, seja na educação dos filhos dentro de casa.

Precisamos de mais homens envolvidos nesse debate. Homens que tenham força, coragem e integridade moral para romper o silêncio conivente e contestar, uns aos outros, se posicionando a favor das mulheres. Também devemos encorajar filhos, netos, sobrinhos, amigos e filhos de amigos a não ficarem calados diante de uma situação de abuso – e não me refiro apenas a agressões físicas. É preciso contestar também diante de comentários sexistas, vexatórios e degradantes, combatendo qualquer comportamento que venha a humilhar, desqualificar ou desvalorizar a mulher.

Somente com a mobilização masculina acredito que, num futuro próximo, veremos pais educando e orientando seus filhos homens sobre isso, amigos comentando como seus relacionamentos ficaram melhores simplesmente porque passaram a ver as mulheres como parceiras na luta diária, na construção de um mundo melhor para todos.

Veremos, também, cada vez menos homens, rapazes e meninos usando um poder que não lhes é natural, mas que foi apenas construído socialmente para diminuir, humilhar e assim tentar controlar as mulheres. Elas, por sua vez, finalmente deixarão de ser vistas como simples objetos, sem vontades próprias e livre arbítrio, e poderão ser o que quiserem ser.

*A autora é gerente de Comunicação e Imagem de uma empresa produtora de aço