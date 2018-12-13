Hoje tem sorteio de galo, bezerro e carneiro na Assembleia

Este é o bezerro que será sorteado nesta terça no plenário da Assembleia Crédito: Divulgação

Saem suas excelências, entram carneiro, bezerro e galo. O plenário da Assembleia Legislativa vai ser transformado em uma minifazenda nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, quando será realizado um sorteio de fim de ano pelo Fórum de Servidores da Assembleia com apoio do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) e o Sindilegis, o sindicato dos servidores da Casa.

Além dos animais, que estarão vivos e deverão ser levados na hora pelos ganhadores, serão sorteados um peça de bacalhau, cestas natalinas e um televisor de 32 polegadas. Segundo Valmir Castro Alves, da diretoria da Sindilegis, a farra natalina não vai atrapalhar o expediente do Legislativo porque vai acontecer na transição do plantão dos funcionários, entre 13h30 e 14h.