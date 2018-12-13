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Leonel Ximenes

Hoje tem sorteio de galo, bezerro e carneiro na Assembleia

O plenário vai ser transformado em uma minifazenda nesta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 09:47

Públicado em 

13 dez 2018 às 09:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Este é o bezerro que será sorteado nesta terça no plenário da Assembleia Crédito: Divulgação
Saem suas excelências, entram carneiro, bezerro e galo. O plenário da Assembleia Legislativa vai ser transformado em uma minifazenda nesta quinta-feira (13), a partir das 14h, quando será realizado um sorteio de fim de ano pelo Fórum de Servidores da Assembleia com apoio do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) e o Sindilegis, o sindicato dos servidores da Casa.
Além dos animais, que estarão vivos e deverão ser levados na hora pelos ganhadores, serão sorteados um peça de bacalhau, cestas natalinas e um televisor de 32 polegadas. Segundo Valmir Castro Alves, da diretoria da Sindilegis, a farra natalina não vai atrapalhar o expediente do Legislativo porque vai acontecer na transição do plantão dos funcionários, entre 13h30 e 14h.
Castro Alves diz que estarão presentes à confraternização, além do próprio Enivaldo, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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