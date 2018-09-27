História e memória das empresas são importantes para sua renovação

Adriano Salvi*

A Rede Gazeta acaba de completar 90 anos. Trata-se de um importante marco que a coloca entre as empresas mais longevas do Espírito Santo, quiçá do Brasil. Para uma empresa familiar, chegar a essa idade e tendo a terceira geração no comando e a quarta já envolvida nos negócios, é um inequívoco caso de sucesso, já que em média pouco mais de 30% dos negócios familiares sobrevivem após a passagem para a segunda geração e não mais do que 5% deles avançam após a terceira.

A iniciativa de se contarem as histórias da empresa, da família, dos seus personagens, dos desafios e do que foi notícia durante todo esse período, além de uma boa forma de comemorar um aniversário tão importante, representa uma prática que deveria ser cultivada por toda família empresária lançada ao árduo desafio da perpetuação.

Por trás de toda empresa familiar há uma história de sonhos, lutas, abnegação e conquistas. Essa memória cria uma referência para a tomada de decisões e norteia as ações e os comportamentos dos familiares.

Conhecer a história permite às novas gerações ter uma dimensão efetiva da representação dos mitos familiares e reeditá-los ou até mesmo questioná-los, preservando-se o que de fato representa o fortalecimento do núcleo familiar

Jacques Bossuet dizia que “a história é o grande espelho da vida; instrui com a experiência e corrige com o exemplo”. A iniciativa de contá-la e de transmiti-la mantém todos conectados à tradição e aos valores dos fundadores, engaja as futuras gerações, gera pertencimento entre os membros e encanta os clientes.

Conhecer a história permite às novas gerações ter uma dimensão efetiva da representação dos mitos familiares e reeditá-los ou até mesmo questioná-los, preservando-se o que de fato representa o fortalecimento do núcleo familiar, sem negar os elementos característicos do grupo emergente.

O sucesso da empresa familiar no longo prazo depende, claro, de vários outros fatores, como a coesão desse núcleo, uma governança corporativa e familiar bem estruturada, o desenvolvimento dos sócios enquanto acionistas e um olhar para a gestão do negócio. No entanto, contar a história da família e da empresa dá sentido ao desafio e prepara as pessoas para trilharem com sucesso a jornada.

*O autor é especialista em governança corporativa e empresas familiares