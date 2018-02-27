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Leonel Ximenes

Hartung anuncia que vai prestar contas à Assembleia amanhã

Públicado em 

27 fev 2018 às 14:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No ano passado, Hartung não prestou contas por motivos de saúde. Crédito: Gazeta Online
Nem os deputados estavam sabendo, mas o fato é que o governador Paulo Hartung vai fazer amanhã, das 9h às 12h, na Assembleia, sua prestação anual de contas. A coluna apurou que o governo manteve a agenda em sigilo até a véspera para não criar polêmica antecipadamente.
A última prestação de contas do Executivo foi feita pelo vice, César Colnago (PSDB), que substituiu o governador no cumprimento do rito previsto na Constituição, no dia 17 de maio do ano passado.  Hartung tirou alguns dias de licença por recomendação médica.
Na ocasião, Colnago travou um intenso bate-boca com o deputado Sérgio Majeski, também do PSDB. Segundo se sabe agora, Hartung vai pintado para a guerra para enfrentar amanhã os seus maiores opositores no Legislativo estatual - Da Vitória (PPS), Euclério Sampaio (PDT) e o próprio Majeski. O governador vai carregar muitos documentos para o embate. 
Amanhã será o resultado desse confronto.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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