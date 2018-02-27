Hartung anuncia que vai prestar contas à Assembleia amanhã

No ano passado, Hartung não prestou contas por motivos de saúde. Crédito: Gazeta Online

Nem os deputados estavam sabendo, mas o fato é que o governador Paulo Hartung vai fazer amanhã, das 9h às 12h, na Assembleia, sua prestação anual de contas. A coluna apurou que o governo manteve a agenda em sigilo até a véspera para não criar polêmica antecipadamente.

A última prestação de contas do Executivo foi feita pelo vice, César Colnago (PSDB), que substituiu o governador no cumprimento do rito previsto na Constituição, no dia 17 de maio do ano passado. Hartung tirou alguns dias de licença por recomendação médica.

Na ocasião, Colnago travou um intenso bate-boca com o deputado Sérgio Majeski, também do PSDB. Segundo se sabe agora, Hartung vai pintado para a guerra para enfrentar amanhã os seus maiores opositores no Legislativo estatual - Da Vitória (PPS), Euclério Sampaio (PDT) e o próprio Majeski. O governador vai carregar muitos documentos para o embate.