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Leonel Ximenes

Haroldo Corrêa Rocha deixa a Sedu e será secretário no MEC

Na Sedu, assume o doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira, da Fucape

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 11:32

Públicado em 

07 jun 2018 às 11:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Haroldo Rocha ficará no MEC até dezembro, no final do governo Temer Crédito: Gazeta Online
O governo do Estado vai anunciar hoje à tarde, em entrevista coletiva, que o secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, aceitou o convite do governo federal e será o novo secretário-executivo do MEC. Na Sedu, assume o doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira, da Fucape.
Uma das principais vitrines da gestão de Haroldo na Sedu é a implantação da Escola Viva. Ele também foi secretário de Educação na segunda gestão do governador Hartung.
É o terceiro secretário-executivo de um ministério que foi cedido pelo governo do Estado. Na Fazenda, a posição é ocupada pela economista Ana Paula Vescovi; no Ministério das Minas e Energia, o "vice-ministro" é Márcio Félix. Sem contar o Dnit, cujo diretor-executivo é Halpher Luiggi.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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