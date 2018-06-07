Haroldo Corrêa Rocha deixa a Sedu e será secretário no MEC

O governo do Estado vai anunciar hoje à tarde, em entrevista coletiva, que o secretário estadual de Educação, Haroldo Corrêa Rocha, aceitou o convite do governo federal e será o novo secretário-executivo do MEC. Na Sedu, assume o doutor em Contabilidade Aridelmo Teixeira, da Fucape.
Uma das principais vitrines da gestão de Haroldo na Sedu é a implantação da Escola Viva. Ele também foi secretário de Educação na segunda gestão do governador Hartung.
É o terceiro secretário-executivo de um ministério que foi cedido pelo governo do Estado. Na Fazenda, a posição é ocupada pela economista Ana Paula Vescovi; no Ministério das Minas e Energia, o "vice-ministro" é Márcio Félix. Sem contar o Dnit, cujo diretor-executivo é Halpher Luiggi.