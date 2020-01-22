Habib’s faz campanha publicitária preconceituosa

Esta semana, a rede de lanchonetes “ Habib’s” lançou uma campanha com a hashtag CHAMATODOMUNDO e, em sua chamada, pratica gordofobia com um dos personagens da cena.

Em resumo: o personagem central chama os amigos para aproveitar a promoção e, quando chega o momento de chamar o colega “gordo” ali representado, o tal personagem, de forma sarcástica, fica em dúvida, levando o telespectador a entender que o que é gordo iria comer sozinho todas as esfirras da turma.

Em pleno 2020, em que grandes empresas e marcas têm buscado novos conceitos, incluindo diversidade, para atender de maneira correta e justa seus públicos de consumo, é inadmissível uma empresa como o “Habib’s” retroceder diante das atuais mudanças.

A gordofobia está em todos os lugares. Desde os preconceitos descarados aos comentários mais sutis entre você e seus amigos. E uma propaganda como essa só fomenta o julgamento em relação às pessoas gordas, vistas como pessoas que só pensam em comer ou são relaxadas e só dão prejuízos nos restaurantes.

Não é uma simples brincadeira ou apenas uma piada! É reafirmar a exclusão que pessoas gordas sofrem todos os dias! Será que o “Habib’s” não pensou em como seus consumidores gordos se sentiriam se vendo representados dessa maneira? É mais uma vez uma pessoa gorda se vendo como o “problema” do rolê, e isso não ajuda em nada, só piora.

O alcance que uma empresa como essa possui a torna extremamente irresponsável, já que ela está contribuindo para fomentar o estereótipo negativo das pessoas gordas e seguindo na contramão de todos os movimentos de informação e aceitação que têm ganhado espaço nas mídias! Mandou muito mal, “Habib’s”! Muito mesmo!

Dentro da discussão, a gente também pode parar pra pensar na hipocrisia social que é julgar que uma pessoa gorda come muito mais do que uma pessoa magra. Será? Nem sempre uma pessoa se torna gorda por isso! E já falamos sobre as diversas possibilidades que levam alguém a engordar em textos anteriores aqui na coluna. Uma pessoa magra pode comer tanto quanto! É de fato hipocrisia trazer a piada sempre pro lado das pessoas gordas! É um ato discriminatório e gordofóbico.

Até o momento, o “Habib’s” não se pronunciou em relação à campanha, apesar de diversos comentários na internet a respeito de sua falha. Diversos defensores dos movimentos contra gordofobia têm se posicionado e sugerido o boicote à lanchonete (nada mais óbvio), além de pedir a retirada da campanha das redes.