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Habib’s faz campanha publicitária preconceituosa

Não é uma simples brincadeira ou apenas uma piada! É reafirmar a exclusão que pessoas gordas sofrem todos os dias!

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:45

Públicado em 

22 jan 2020 às 16:45
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Esta semana, a rede de lanchonetes “ Habib’s” lançou uma campanha com a hashtag CHAMATODOMUNDO e, em sua chamada, pratica gordofobia com um dos personagens da cena.
Em resumo: o personagem central chama os amigos para aproveitar a promoção e, quando chega o momento de chamar o colega “gordo” ali representado, o tal personagem, de forma sarcástica, fica em dúvida, levando o telespectador a entender que o que é gordo iria comer sozinho todas as esfirras da turma.
Em pleno 2020, em que grandes empresas e marcas têm buscado novos conceitos, incluindo diversidade, para atender de maneira correta e justa seus públicos de consumo, é inadmissível uma empresa como o “Habib’s” retroceder diante das atuais mudanças.
A gordofobia está em todos os lugares. Desde os preconceitos descarados aos comentários mais sutis entre você e seus amigos. E uma propaganda como essa só fomenta o julgamento em relação às pessoas gordas, vistas como pessoas que só pensam em comer ou são relaxadas e só dão prejuízos nos restaurantes.
Não é uma simples brincadeira ou apenas uma piada! É reafirmar a exclusão que pessoas gordas sofrem todos os dias! Será que o “Habib’s” não pensou em como seus consumidores gordos se sentiriam se vendo representados dessa maneira? É mais uma vez uma pessoa gorda se vendo como o “problema” do rolê, e isso não ajuda em nada, só piora.

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Gordofobia! Ela existe e não é piada

O alcance que uma empresa como essa possui a torna extremamente irresponsável, já que ela está contribuindo para fomentar o estereótipo negativo das pessoas gordas e seguindo na contramão de todos os movimentos de informação e aceitação que têm ganhado espaço nas mídias! Mandou muito mal, “Habib’s”! Muito mesmo!
Dentro da discussão, a gente também pode parar pra pensar na hipocrisia social que é julgar que uma pessoa gorda come muito mais do que uma pessoa magra. Será? Nem sempre uma pessoa se torna gorda por isso! E já falamos sobre as diversas possibilidades que levam alguém a engordar em textos anteriores aqui na coluna. Uma pessoa magra pode comer tanto quanto! É de fato hipocrisia trazer a piada sempre pro lado das pessoas gordas! É um ato discriminatório e gordofóbico.
Até o momento, o “Habib’s” não se pronunciou em relação à campanha, apesar de diversos comentários na internet a respeito de sua falha. Diversos defensores dos movimentos contra gordofobia têm se posicionado e sugerido o boicote à lanchonete (nada mais óbvio), além de pedir a retirada da campanha das redes.
Fica como exemplo para as demais empresas e marcas. Hoje em dia, nenhum ato de discriminação e exclusão passará! Não podemos recuar! E sim reforçar as nossas lutas em nome do respeito e da igualdade.

Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

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