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Reforma da Previdência

Guedes busca apoio de senadores e promete recursos a estados

Após perder a exclusividade como conselheiro econômico do presidente Jair Bolsonaro e ser alvo de críticas de parlamentares pela demora em apresentar medidas ao Legislativo, Guedes vem se esforçando para assegurar trânsito e interlocução com o Congresso

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 21:14

Publicado em 

01 out 2019 às 21:14
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Windows
AGÊNCIA FOLHA PREES - Em um aceno a senadores, que analisam a reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu repassar recursos a estados e municípios. O compromisso foi relatado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), que participou de almoço com o ministro nesta terça-feira (1º).
Após perder a exclusividade como conselheiro econômico do presidente Jair Bolsonaro e ser alvo de críticas de parlamentares pela demora em apresentar medidas ao Legislativo, Guedes vem se esforçando para assegurar trânsito e interlocução com o Congresso.
Após reunião entre o ministro e parlamentares do bloco Vanguarda, que reúne DEM, PL e PSC, Fagundes afirmou que Guedes apoiou o repasse aos governos regionais de dois terços dos recursos arrecadados com o megaleilão de petróleo, previsto para este ano. A divisão seria de um terço para a União, um terço para estados e um terço para municípios.
Segundo o senador, houve ainda um compromisso de repasse de R$ 4 bilhões ainda neste ano para compensar perdas dos entes com a desoneração da exportação. Essa promessa já havia sido feita por Guedes outras vezes neste ano.
"A gente tem que acreditar, tem que dar o voto de confiança", disse Fagundes. "A relação do dia a dia com quem não cumpre não será duradoura. Então, o Parlamento tem que dar esse voto de confiança, como nós estamos fazendo".
Senadores têm pressionado o governo a cumprir acordos firmados para que a proposta de restruturação das regras de aposentadorias seja aprovada.
Uma das reclamações é que o pacto federativo -conjunto de medidas que visam destinar mais recursos para estados e municípios- ainda está travado. Guedes prometeu entregar o pacote após a aprovação da reforma. O assunto ficará sob comando do Senado.
Senadores também cobram a liberação de emendas parlamentares, instrumentos para que possam destinar dinheiro a obras em suas bases eleitorais.

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