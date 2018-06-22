Greve dos caminhoneiros derruba exportação de rochas do ES

Luísa Torre (interina)

Caminhoneiros parados em Viana durante a greve Crédito: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES - 29/05/2018

As exportações de rochas ornamentais, um dos principais produtos exportados pelo Espírito Santo, fechou o quadrimestre entre janeiro e maio 2018 com uma queda de 22,27% em relação ao mesmo período de 2017. Foram US$ 297,6 milhões em vendas de 600 mil toneladas. A maior contribuição para essa perda, diz a superintendente do Centrorochas, Olivia Tirello, foi a greve dos caminhoneiros.

Paralisação surreal

A situação, chamada por ela de surreal, é que hoje há navios no porto esperando cargas, empresas com pátios abarrotados de produtos prontos para exportação, mas não há contêineres vazios para as cargas. Eles deveriam ter chegado de Santos, mas a greve bagunçou o cronograma de chegada a Vitória.

Abraço do povo

Por onde passou no Fórum de Linhares ontem, a promotora Rachel Tannenbaum, que pediu a prisão da pastora Juliana Salles, foi surpreendida com saudações e parabéns, dos seguranças aos advogados.

Além das divisas

A Saber, empresa que comprou a escola Leonardo da Vinci, abandonou a ideia de replicar o colégio no Espírito Santo. O projeto agora é levar a escola capixaba para grandes centros.

De olho no pão de queijo

Fundador da escola, José Antônio Pignaton, que está no Comitê Gestor de Educação da Saber, esteve essa semana em Belo Horizonte avaliando instalações na Pampulha. Em São Paulo, estão em busca de um imóvel.

Uma constatação

O Peru jogou duro na Copa, mas caiu diante dos franceses. Eliminado da Copa ainda sem balançar... a rede.

Bondade hermana

O goleiro argentino Caballero foi um cavalheiro com a Croácia.

Pé-frio

Foi Maradona quem sorteou a Croácia para compor a chave da Argentina na Copa. Dime como se siente?

Clima de feriado

Ontem à tarde, leitora flagrou o Aeroporto de Vitória lotado. Parece que o jogo do Brasil criou um fim de semana de feriado prolongado.

Uma dúvida

Quem vai trocar o café da manhã pela cerveja com petisco?

Jogo na firma

A Findes não liberou os funcionários, mas decidiu ligar um telão no auditório na hora do jogo do Brasil.

Gato e rato

Funcionários da Prefeitura de Vila Velha já estão conseguindo prever como Max Filho vai agir: sempre ao contrário de Hartung. Quando o governo dá folga, Max põe para trabalhar. Quando Hartung põe para trabalhar, Max decreta ponto facultativo.

Parece mentira...

Da série de notícias que gostaríamos que fosse “fake”. Uma equipe da Serra Ambiental, empresa que atua no tratamento de esgoto no município, foi chamada para atender uma ocorrência de obstrução. Quando chegou à rede de drenagem, lá dentro tinha nada menos do que uma máquina de lavar.

Pode isto?

Tem bar de Itapoã, Vila Velha, cobrando consumação de homem a

R$ 50 e liberando mulher do ingresso para ver o jogo do Brasil hoje. Mas não era ilegal diferenciar preços entre homem e mulher, gente?

Aí não...

Uma operadora de saúde enviou material a jornalistas com dicas para não engordar em festas juninas. Uma delas é... não vá com fome e coma uma salada antes de sair de casa. Brincadeira...

Eca...

Duas clínicas odontológicas ilegais foram interditadas em Linhares, pela fiscalização do Conselho Regional de Odontologia. Os fiscais encontraram instrumentos de extração de dentes enferrujados e contaminados e lixo no local. Um nojo!

Quem topa?

Olha que legal, gente: o Banco24Horas está em busca de estabelecimentos comerciais em Domingos Martins para instalar um caixa por lá. A empresa diz que tem interesse sim no município.

Crônicas cachoeirenses