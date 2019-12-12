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Opinião da Gazeta

Greta Thunberg, Bolsonaro e a força das palavras

Logo após ser chamada de "pirralha" pelo presidente Jair Bolsonaro, a ativista sueca foi eleita a pessoa mais influente do ano pela revista “Time”. Disparidade de visões sobre a menina diz muito sobre caminhos que o Brasil tem tomado na área ambiental

Públicado em 

12 dez 2019 às 04:00

Colunista

Greta Thunberg durante protesto contra mudanças climáticas em Nova York (EUA) Crédito: Eino Sierpe/ Flickr
Menos de 24 horas após ser menosprezada pelo presidente Jair Bolsonaroque a chamou de “pirralha”, a ativista sueca Greta Thunberg foi eleita a pessoa mais influente do ano pela revista “Time”. A disparidade de visões sobre Greta diz muito sobre a postura adotada por alguns países, entre eles o Brasil, de ideologizar o clima, em vez de encarar de forma adulta e responsável os desafios que o desenvolvimento sustentável impõe.
Aos 16 anos, a menina de tranças e discurso enérgico tornou-se o rosto da nova geração na luta contra as mudanças climáticas. Desde o movimento #FridaysForFuture, de greves estudantis às sextas-feiras, que se espalhou por mais de 30 países, até a fala enfática na cúpula do clima da ONU, há menos de um mês, Greta apontou o dedo para líderes mundiais que não fazem o dever de casa para amenizar o aquecimento global. “Vocês vêm até nós, os jovens, em busca de esperança. Como ousam?”, acusou.

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Nesse percurso, incomodou muita gente. Nos últimos meses, Greta tem sido alvo de uma campanha de desmoralização, em uma antiga estratégia de retórica: se não consegue derrubar as críticas, desqualifique o crítico. Como a “Time” comprova, não tem surtido muito efeito. A ativista galvaniza-se como “o avatar de uma mudança geracional na cultura ainda mais ampla, refletida em todos os lugares, dos campi universitários de Hong Kong ao Congresso dos Estados Unidos”, aponta a revista.
Neste momento, Greta está em Madri para a COP 25, onde 200 países se reúnem com a principal agenda de ajustar pendências do Acordo de Paris, que começa a ser cobrado no ano que vem, entre elas os limites para a emissão de carbono. A sueca tornou-se o emblema de uma mudança, ainda que sutil, nas políticas ambientais.

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Essa nova mecânica global influencia não apenas o ar que se respira e os produtos que se come, mas também as bases de acordos comerciais, porque questiona o modelo de desenvolvimento das nações. Basta ver o peso dado às queimadas na Amazônia neste ano, diante da possibilidade de costura de um pacto Mercosul - União Europeia.
Confrontado com o reconhecimento da revista norte-americana a Greta Thunberg, Bolsonaro voltou a desmerecê-la, ao reclamar que a imprensa dá destaque a “qualquer besteira” dita pela ativista. Reclamação no mínimo curiosa, vinda de um presidente que já causou vergonha e incidentes diplomáticos por suas declarações polêmicas, que nem vale a pena listar.
Críticos acusam Greta de falar muito e fazer pouco. Mas o fato é que, por meio do discurso eloquente – virtude que não grassa nem mesmo entre líderes políticos –, o ativismo da sueca engatilhou um movimento global que levou sete milhões de pessoas às ruas, na maior manifestação climática da história. Palavras têm, sim, força. Influenciam comportamentos e mudanças, para o bem e para o mal. Que voz o Brasil quer ouvir?

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