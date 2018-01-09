Governo vai criar regras para uso do Estádio Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade: quem utilizá-lo deverá cumprir normas mais rígidas. Crédito: Gazeta Online

O governo do Estado vai criar regras para utilização do Estádio Kleber Andrade, em Campo Grande, Cariacica. A portaria, que está sendo analisada pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), estabelecerá normas que deverão ser obedecidas por quem quiser utilizar ou alugar o espaço para eventos esportivos, culturais e sociais.

Cobrança do uso

O texto definirá valores a serem cobrados em jogos de futebol e eventos esportivos, mas os clubes capixabas que utilizarem o Klebão pagarão menos. Haverá também normas para proteção do gramado do estádio e o Estado poderá explorar o espaço de publicidade e merchandising no local.

Melhor que nada

E já que o futebol capixaba não vai pra frente mesmo, a Secretaria Estadual de Esporte e a Prefeitura de Cariacica firmaram um convênio que vai permitir à comunidade utilizar parte das instalações do Kleber Andrade para atividades físicas.

Fome de voto

Nem todo mundo está revoltado com a quilométrica fila do cadastramento biométrico em Vila Velha. Na praça de alimentação do shopping, tem restaurante fazendo promoção de PF a R$ 15.

O som do voto

Sucesso também está fazendo um piano de cauda que o shopping disponibiliza para quem quiser tocar. Virou o preferido de crianças e adultos; ontem tinha até um coral gospel que aproveitou a espera para ensaiar.

Seis meses depois...

Leitor da coluna estava trabalhando em Vitória, mas, por esses mistérios da vida, acabou sendo multado em Manguinhos, na Serra. Ele recorreu da multa no dia 17 de julho do ano passado, mas até hoje não consegue saber se seu recurso foi ou não deferido.

Jogo de empurra

Segundo ele, quando liga para o DER-ES, o órgão sugere que ele ligue para a Jari, a junta que julga os recursos administrativos. Quando o moço liga para a Jari, alguém lá manda o coitado ligar para o DER.

Constatação

A Brasil já mostrou a sua cara.

A História se repete

A Prefeitura de Vitória vai inaugurar hoje a recuperação da Escadaria Maria Ortiz. Será às 11h, sob sol forte. A heroína vai ter que jogar um balde d’água pra refrescar todo mundo.

Coisa triste

O deputado Bruno Lamas (PSB) entregou à Cesan um vídeo que mostra o despejo de esgoto, sem tratamento, no Córrego Irema, em Jacaraípe.

Desarmonia

Do presidente da OAB-ES, Homero Mafra, sobre a decisão da Justiça que impediu a posse de Lula e de Cristiane Brasil como ministros: “Duas ingerências indevidas do Judiciário em ato político do Executivo”.

Mão inchada

Neucimar Fraga (PSD), que foi candidato ao Senado na chapa de Casagrande (PSB), hoje é um dos mais entusiasmados puxadores de palmas nas solenidades oficiais do governador Hartung (PMDB).

Volta à realidade

O secretário André Garcia volta das férias hoje e reassume a Sesp. E hoje mesmo vai reunir todos os gestores da segurança do Estado para analisar os números da violência e definir as prioridades para as ações policiais. Na sexta, o secretário promete acompanhar pessoalmente a Operação Verão.

Parou por quê?

Parece que a crise ficou mesmo pra trás. Neste começo de ano, diferentemente dos dois anteriores, o trânsito na Terceira Ponte continua caótico. É muito carro pra pouco espaço.

Por que parou?

A própria contagem semafórica da Secretaria de Trânsito de Vitória constatou: agora em janeiro, a queda do volume de tráfego está em torno de 15%; nos anos anteriores, era de 30% até 40%.

Café com Ivan

O presidente Ivan Carlini V, que almoça cedo, vai receber o prefeito Max Filho e o senador licenciado Ricardo Ferraço para um café na próxima segunda, às 13h, na Câmara de Vila Velha.

A praia é outra

A foto da escadaria perigosa, publicada segunda-feira na coluna, é da Praia da Areia Preta, e não da Praia do Morro, como foi informado.

Cidade do barulho

Leitor reclama dos carros de som fazendo propaganda em Guarapari. Um barulho danado. Só as autoridades não ouvem.





Alô, Roberto Jefferson!