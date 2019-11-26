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Leonel Ximenes

Governo quer vender terreno para ajudar a tirar o Vitória FC da crise

A área onde está localizado o alvianil, em Bento Ferreira, pertence ao Estado

Públicado em 

26 nov 2019 às 13:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A área nobre em Bento Ferreira, na Capital, pertence ao governo do Estado Crédito: Divulgação Vitória FC
O governo do Estado enviou para a Assembleia um projeto de lei que poderá ajudar a tirar o Vitória Futebol Clube da crise financeira. O PL 972/2019 autoriza a alienação de parte do complexo onde fica o Estádio Salvador Costa e as demais estruturas do clube alvianil, em Bento Ferreira.
O governo quer autorização legislativa para o Vitória FC vender até 25% da área total de 24.133,62m².  O projeto deve ser votado nesta tarde (26) em regime de urgência. 
As dívidas do time mais antigo do Estado e detentor de nove títulos do Capixabão chegam a quase R$ 8 milhões. De acordo com a mensagem do governo, os débitos, somados impostos, juros e multas, são de R$ 7.993.543,67. E esses tributos são principalmente devidos à União.
A mensagem governamental ainda diz que 25% do valor do imóvel já seria suficiente para poder saldar as dívidas. O terreno em Bento Ferreira, que pertence ao Estado, foi cedido para o clube alvianil em 1957, por meio de uma emenda parlamentar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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