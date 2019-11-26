Governo quer vender terreno para ajudar a tirar o Vitória FC da crise

O governo do Estado enviou para a Assembleia um projeto de lei que poderá ajudar a tirar o Vitória Futebol Clube da crise financeira. O PL 972/2019 autoriza a alienação de parte do complexo onde fica o Estádio Salvador Costa e as demais estruturas do clube alvianil, em Bento Ferreira.
O governo quer autorização legislativa para o Vitória FC vender até 25% da área total de 24.133,62m². O projeto deve ser votado nesta tarde (26) em regime de urgência.
As dívidas do time mais antigo do Estado e detentor de nove títulos do Capixabão chegam a quase R$ 8 milhões. De acordo com a mensagem do governo, os débitos, somados impostos, juros e multas, são de R$ 7.993.543,67. E esses tributos são principalmente devidos à União.
A mensagem governamental ainda diz que 25% do valor do imóvel já seria suficiente para poder saldar as dívidas. O terreno em Bento Ferreira, que pertence ao Estado, foi cedido para o clube alvianil em 1957, por meio de uma emenda parlamentar.